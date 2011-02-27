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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:35
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
сменИте банки, добавится сотенка: ~2700 * 3 -> +++ 30*3
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:36
Danik написав:
Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.
Кто открывал на большую сумму?
никто, не дают
делайте доверенность
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Додано: Сер 01 лют, 2023 02:36
Дюрі-бачі написав:
Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.
Сьогодні (вівторок) у відділенні на проспекті видавали по 1000 дол., на Швабській кілька разів заходив у попередні дні - стабільно по 400.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 05:47
emeta написав: alex lem написав:
В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
Так в итоге выходит две недели или десять дней со дня окончания срока депозита?
Персонального менеджера, я так понимаю, лучше вообще не заводить тогда
10 банковских дней=две недели.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:37
olechkakiev написав:
Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?
Время-деньги.Раньше откроете депо-раньше снимете.Зарабатывайте пока есть разница на курсе.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:46
Ой+ написав: J написав: Ой+ написав:
,
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.
вже міняють ?
Почали з обл.центрів - там очевидно крайні злидні.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання
Все про програму ЄС та уряду України
З 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. https://finance.ua/ua/goodtoknow/led-lampy
На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т.д.
Лет 10 назад нужно было запретить производство и импорт в страну "лампочек ильича".
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55
Навіть років 20 тому
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55
J написав: mustbe написав: Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?
вопрос в том
справятся ли ноги и желудок
и не будет ли страдать голова
Куй пока горячо!
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