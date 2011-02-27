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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 566567568569
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:35

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?


сменИте банки, добавится сотенка: ~2700 * 3 -> +++ 30*3
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 23:36

  Danik написав:Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.

Кто открывал на большую сумму?


никто, не дают
делайте доверенность
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 02:36

  Дюрі-бачі написав:Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.
Сьогодні (вівторок) у відділенні на проспекті видавали по 1000 дол., на Швабській кілька разів заходив у попередні дні - стабільно по 400.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 05:47

  emeta написав:
  alex lem написав:В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.


Так в итоге выходит две недели или десять дней со дня окончания срока депозита?
Персонального менеджера, я так понимаю, лучше вообще не заводить тогда


10 банковских дней=две недели.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 06:37

  olechkakiev написав:Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?

Время-деньги.Раньше откроете депо-раньше снимете.Зарабатывайте пока есть разница на курсе.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 06:46

  Ой+ написав:
  J написав:
  Ой+ написав:,
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.

вже міняють ?

Почали з обл.центрів - там очевидно крайні злидні.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання
Все про програму ЄС та уряду України
З 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. https://finance.ua/ua/goodtoknow/led-lampy

На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т.д.


Лет 10 назад нужно было запретить производство и импорт в страну "лампочек ильича".
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Навіть років 20 тому
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55

  J написав:
  mustbe написав:
  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?

вопрос в том
справятся ли ноги и желудок
и не будет ли страдать голова


Куй пока горячо!
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В приложении Райфа с 00.00 до 04.00 депозиты не получается открывать (типа перерыв) Нигде про это ранее не читал и в приложении не пишут.Только после звонка в поддержку,оператор подтвердил.
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