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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 січ, 2023 23:35
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
сменИте банки, добавится сотенка: ~2700 * 3 -> +++ 30*3
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Додано: Вів 31 січ, 2023 23:36
Danik написав:
Сегодня в Агропросперисе уверяли, что более чем на 50К в месяц не открывают.
Кто открывал на большую сумму?
никто, не дают
делайте доверенность
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Додано: Сер 01 лют, 2023 02:36
Дюрі-бачі написав:
Забрав сьогодні з А-банку в гривні. Радили завтра піти в них на новий оборот каруселі, а потім розповіли "інсайд": скоро готівки не буде в інших банках.
Сьогодні (вівторок) у відділенні на проспекті видавали по 1000 дол., на Швабській кілька разів заходив у попередні дні - стабільно по 400.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 05:47
emeta написав: alex lem написав:
В алі-сєні все ровно. В чатіку в додатку намагався замовить валюту-ніззя, поки депо не закінчився і валюта не впала на картку або рахунок. А потім можливо замовити з видачею через 10 роб днів. ,,Звертайтеся до перс менеджера. В вас персональне обслуговування, допоможуть,,. Звернувся, результат як і по попереднім депо. Отримаю через 2 неділі після закінчення депо.
Так в итоге выходит две недели или десять дней со дня окончания срока депозита?
Персонального менеджера, я так понимаю, лучше вообще не заводить тогда
10 банковских дней=две недели.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:37
olechkakiev написав:
Видели, как курс доллара упал в обменках? Это из-за сдаюших доллары депозитчиков, которые готовятся к началу месяца? Стоит ли подождать недельку?
Время-деньги.Раньше откроете депо-раньше снимете.Зарабатывайте пока есть разница на курсе.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:46
Ой+ написав: J написав: Ой+ написав:
,
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.
вже міняють ?
Почали з обл.центрів - там очевидно крайні злидні.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання
Все про програму ЄС та уряду України
З 30 січня в Україні стартувала програма ЄС та уряду України, яку ініціював президент Володимир Зеленський, з обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED. https://finance.ua/ua/goodtoknow/led-lampy
На гілці "Напад росії і білорусі на Україну" пару сторінок медалісти накрутили на лампочках.
Наступний фінансовий хіт як найвигідніше здати бутилки і т.д.
Лет 10 назад нужно было запретить производство и импорт в страну "лампочек ильича".
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55
Навіть років 20 тому
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Investor_K
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Додано: Сер 01 лют, 2023 06:55
J написав: mustbe написав: Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Если вложения увеличатся втрое - то и прибыль увеличится втрое.
То есть в месяц будет не 550$, а 3*550$.
Так а вопрос то в чём ?
вопрос в том
справятся ли ноги и желудок
и не будет ли страдать голова
Куй пока горячо!
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:03
В приложении Райфа с 00.00 до 04.00 депозиты не получается открывать (типа перерыв) Нигде про это ранее не читал и в приложении не пишут.Только после звонка в поддержку,оператор подтвердил.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 08:37
alex lem написав: Ой+ написав: alex lem написав:
В мене тута приймали вчора доляр 40,4, зранку 40,35 обід 40,30 зараз 40,35. ,,Фсе пропало, треба чекать гарний курс,,
Не факт, що скоро такий буде.
Тай тепер головна фішка крутих форумних воротил - обмін лампочок.
Шьорт поб'єрі, трохи весь гешефт не прозівав з цими карусєлями. Ви крайній? Я за Вами буду. Прийдеться на село поїхать щоб найти десь ті лампочки.
Тримайте чергу.
Отдых - смена сферы деятельности, тем более в конце месяца.
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demichh
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