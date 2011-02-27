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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 09:55
УВ mustbe Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили
может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.
заранее спасибо
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YuriiKharkiv
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:05
YuriiKharkiv написав:
УВ mustbe
Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили
может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.
заранее спасибо
Новый столбец - займёт драгоценное место.
Таблица должна помещаться в средний экран без горизонтального скроллинга и растянутых по высоте строк
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:18
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
Раскрою одну из пасхалок.
Если в скип-строке написать слово "год" - можно будет увидеть годовую раскладку по месяцам вашей начальной суммы.
Начальную сумму и средний профит каждого депо можно указать в настройках.
Если не задано - 75к и 8.5%
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mustbe
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:41
Petro2004 написав:
Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?
все що менше 100К, то не рахується.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:41
mustbe написав: YuriiKharkiv написав:
УВ mustbe
Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили
может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.
заранее спасибо
Новый столбец - займёт драгоценное место.
Таблица должна помещаться в средний экран без горизонтального скроллинга и растянутых по высоте строк
спасибо
для меня вообще половина столбцов лишняя, я на неё внимания не обращаю. если беспокоит место сделайте возможность установки галочки "отображать" или так же как с сокрытием не "нужных" банков, кстати классная идея, отдельное спасибо
ЗЫ. песня зачётная +5, вообще Макс молодец нравятся его песни, надеюсь слышали его новинку - "Украина"
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YuriiKharkiv
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:43
mustbe
В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.
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TDK
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:48
TDK написав:mustbe
В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.
В додаток зайти вдалося - так дiйсно маю можливiсть вiкрити вклад з назвою "Строковий мiжбанк". I у доларi i у Ойро. Зручно
Але що цiкаво - при вiдкриттi пише одразу скiльки доларiв можна купити - 2673,8 при цьому хоче щоб я внiс 100000,12 грн. Себто курс тепер по баксу 37,4, а по ойро 40,6 "покращення"
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2
Додано: Сер 01 лют, 2023 10:53
YuriiKharkiv написав:
для меня вообще половина столбцов лишняя, я на неё внимания не обращаю. если беспокоит место сделайте возможность установки галочки "отображать" или так же как с сокрытием не "нужных" банков, кстати классная идея, отдельное спасибо
Не, этого не будет, не вижу смысла.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:06
TDK написав:mustbe
В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.
так, з'явився Строковий міжбанк.
Курс 37,4
Ліміт 2673,8
Мабуть, не хочуть, щоб ми ходили натоптували там.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:14
Глобус увеличил комиссию, 101118.73 грн за 2700, 1.4% комис
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