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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 09:55

УВ mustbe Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили

может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.

заранее спасибо
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:05

  YuriiKharkiv написав:УВ mustbe Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили

может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.

заранее спасибо


Новый столбец - займёт драгоценное место.
Таблица должна помещаться в средний экран без горизонтального скроллинга и растянутых по высоте строк
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:18

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

Раскрою одну из пасхалок.
Если в скип-строке написать слово "год" - можно будет увидеть годовую раскладку по месяцам вашей начальной суммы.
Начальную сумму и средний профит каждого депо можно указать в настройках.
Если не задано - 75к и 8.5%
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:41

  Petro2004 написав:Розказую, як в мене: 3 депозита по 2670$ = 8k, дохід – 550$ в міс., задіяно на 3 міс. = 24k. Питання: хочу задіяти сумарно 72k, які думки?

все що менше 100К, то не рахується.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:41

  mustbe написав:
  YuriiKharkiv написав:УВ mustbe Вы снова добавили новый банк, если не сложно напишите какой именно Вы добавили

может всё же, если не хотите по какой то причине сделать нумерацию по добавлению, а не по порядку, добавите столбец "дата добавления", что бы мы с Вами не отвлекались на это.

заранее спасибо


Новый столбец - займёт драгоценное место.
Таблица должна помещаться в средний экран без горизонтального скроллинга и растянутых по высоте строк

спасибо
для меня вообще половина столбцов лишняя, я на неё внимания не обращаю. если беспокоит место сделайте возможность установки галочки "отображать" или так же как с сокрытием не "нужных" банков, кстати классная идея, отдельное спасибо

ЗЫ. песня зачётная +5, вообще Макс молодец нравятся его песни, надеюсь слышали его новинку - "Украина"
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:43

mustbe

В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:48

  TDK написав:mustbe

В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.

В додаток зайти вдалося - так дiйсно маю можливiсть вiкрити вклад з назвою "Строковий мiжбанк". I у доларi i у Ойро. Зручно
Але що цiкаво - при вiдкриттi пише одразу скiльки доларiв можна купити - 2673,8 при цьому хоче щоб я внiс 100000,12 грн. Себто курс тепер по баксу 37,4, а по ойро 40,6 "покращення" :(
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:53

  YuriiKharkiv написав:для меня вообще половина столбцов лишняя, я на неё внимания не обращаю. если беспокоит место сделайте возможность установки галочки "отображать" или так же как с сокрытием не "нужных" банков, кстати классная идея, отдельное спасибо

Не, этого не будет, не вижу смысла.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:06

  TDK написав:mustbe

В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.

так, з'явився Строковий міжбанк.
Курс 37,4
Ліміт 2673,8

Мабуть, не хочуть, щоб ми ходили натоптували там.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Глобус увеличил комиссию, 101118.73 грн за 2700, 1.4% комис
kuzmich
 
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