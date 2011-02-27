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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:18

Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 21
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:48

  Долар по 4 грн написав:Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:

возможет вариант, что выравняют курс и везде перестанут выдавать)
flex123
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:55

flex123 Тьфу тьфу тьфу :lol:
Долар по 4 грн
 
Повідомлень: 21
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:00

  Долар по 4 грн написав:Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:

ні, ставки по депо ж не однакові.
ScaryBee
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  #<1 ... 568569570571
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