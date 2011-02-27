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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 11:18
Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем
Додано: Сер 01 лют, 2023 11:48
возможет вариант, что выравняют курс и везде перестанут выдавать)
Додано: Сер 01 лют, 2023 12:00
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