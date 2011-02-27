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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 569570571572>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:18

Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:48

  Долар по 4 грн написав:Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:

возможет вариант, что выравняют курс и везде перестанут выдавать)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:55

flex123 Тьфу тьфу тьфу :lol:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:00

  Долар по 4 грн написав:Сдается мне что банки скоро выравняються в курсе, плюс/минус у всех будет итоговый приблизительно одинаковый! И точно не нужно будет метаться по городу, а топтать "свой райончик"! Учитывая где будут выдавать хрустящие без проблем :D :lol:

ні, ставки по депо ж не однакові.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну так же 0.01% а де аж 0.1% в 10 разів більше!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:32

  ihorsic написав:Ну так же 0.01% а де аж 0.1% в 10 разів більше!


есть 1% и 2,5%
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:35

  Alien написав:
  TDK написав:mustbe

В МТБ изменения.
С 01.02.2023 депо открывается только через приложение.
Курс около 37,4.
Открыть депо в отделении отказали по этой причине.
Проверить не удалось, так как не удалось войти в приложение.

В додаток зайти вдалося - так дiйсно маю можливiсть вiкрити вклад з назвою "Строковий мiжбанк". I у доларi i у Ойро. Зручно
Але що цiкаво - при вiдкриттi пише одразу скiльки доларiв можна купити - 2673,8 при цьому хоче щоб я внiс 100000,12 грн. Себто курс тепер по баксу 37,4, а по ойро 40,6 "покращення" :(


о! отличная новость, только завтра собирался ехать,
полку удаленных прибыло!!!

еще б Альянс так сделал :roll:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

тема самолета с долларами в формате
"сейчас наличный доллар продает только Райф"
тихо всплыла из-за горизонта...

гм
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:38

  cohan написав:еще б Альянс так сделал :roll:

Хочете і альянс похерити?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:39

  moveton написав:
  mustbe написав:То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.

Открылся сегодня через СЭП. Всё красиво, только 0.5% за конвертацию. Никаких 0.6% сверху.

На этом лимит счастья на сегодня исчерпался. Дальше пошёл в МТБ: там депо перевели в чистый онлайн, а я в приложении даже зарегистрироваться не могу потому, что для этого нужны данные хоть какой-то карты, а у меня, хотя один конверт уже есть и под него уже поданы заявки на две карты, сами карты дадут только через две недели. Менеджер посовещалась со старшими товарищами и мне выписали третью карту уже мгновенного выпуска с целью, чтобы я её выкинул после регистрации. По ходу дела в отделении вырубается свет. Генератор есть, но пока его раскочегарят и всю технику опять запустят (UPS? Зачем же, когда генератор есть?) - это ещё 10-15 минут отдыхать. Выдали карту, пробую регистрироваться в приложении: оно милостливо позволяет ввести код из SMS, заполнить кучку полей и дальше "сервер не отвечает, попробуйте заново". Обновил приложение со вчерашней версии на сегодняшнюю - ничего не изменилось. Из отделения позвонили ответственным за приложение. Те промычали стандартную мантру (Обновили? А ещё раз пробовали? А теперь снесите полностью и поставьте заново, обязательно заработает!) и пообещали когда-то исправить. В общем, проканителился я там час, сдал 101 тыщу на карту, чтобы с неё открыть депо (в отделении ещё не знают, что депо теперь не только онлайн, но и с другими условиями) и теперь оно на этой карте висит, пока они не починят приложение. Заодно началась дежурная тревога и пришлось ждать её конца, чтобы был смысл переходить в следующий банк.

Дождался конца тревоги. Переехал в Альянс. Там тоже нет света (скорее всего примерно до конца рабочего дня), а генератор у них две недели назад был, а на прошлой неделе уже сломался. Ремонтировать будут ещё с полмесяца. Ох уж эти местные сказочники, которые быстренько заключают десяток конвертов, пройдя по улице и тратя по 15 минут на каждое...

Под финиш насторожили в УБИБ, в котором мне завтра доллары забирать: "Мы их под вас подготовили, но вчера пришла разнарядка выдать их выдать другому. Дадим, но, скорее всего, ехать за ними придётся в другое отделение".
moveton
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