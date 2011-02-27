Додано: Сер 01 лют, 2023 13:39

moveton написав: mustbe написав: То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6% То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь. Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.

Открылся сегодня через СЭП. Всё красиво, только 0.5% за конвертацию. Никаких 0.6% сверху.На этом лимит счастья на сегодня исчерпался. Дальше пошёл в МТБ: там депо перевели в чистый онлайн, а я в приложении даже зарегистрироваться не могу потому, что для этого нужны данные хоть какой-то карты, а у меня, хотя один конверт уже есть и под него уже поданы заявки на две карты, сами карты дадут только через две недели. Менеджер посовещалась со старшими товарищами и мне выписали третью карту уже мгновенного выпуска с целью, чтобы я её выкинул после регистрации. По ходу дела в отделении вырубается свет. Генератор есть, но пока его раскочегарят и всю технику опять запустят (UPS? Зачем же, когда генератор есть?) - это ещё 10-15 минут отдыхать. Выдали карту, пробую регистрироваться в приложении: оно милостливо позволяет ввести код из SMS, заполнить кучку полей и дальше "сервер не отвечает, попробуйте заново". Обновил приложение со вчерашней версии на сегодняшнюю - ничего не изменилось. Из отделения позвонили ответственным за приложение. Те промычали стандартную мантру (Обновили? А ещё раз пробовали? А теперь снесите полностью и поставьте заново, обязательно заработает!) и пообещали когда-то исправить. В общем, проканителился я там час, сдал 101 тыщу на карту, чтобы с неё открыть депо (в отделении ещё не знают, что депо теперь не только онлайн, но и с другими условиями) и теперь оно на этой карте висит, пока они не починят приложение. Заодно началась дежурная тревога и пришлось ждать её конца, чтобы был смысл переходить в следующий банк.Дождался конца тревоги. Переехал в Альянс. Там тоже нет света (скорее всего примерно до конца рабочего дня), а генератор у них две недели назад был, а на прошлой неделе уже сломался. Ремонтировать будут ещё с полмесяца. Ох уж эти местные сказочники, которые быстренько заключают десяток конвертов, пройдя по улице и тратя по 15 минут на каждое...Под финиш насторожили в УБИБ, в котором мне завтра доллары забирать: "Мы их под вас подготовили, но вчера пришла разнарядка выдать их выдать другому. Дадим, но, скорее всего, ехать за ними придётся в другое отделение".