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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 13:50
moveton написав: moveton написав: mustbe написав:
То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%
Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.
Открылся сегодня через СЭП. Всё красиво, только 0.5% за конвертацию. Никаких 0.6% сверху.
То просто ваши куры не знают тарифы. Не всем так везёт
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