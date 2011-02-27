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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 570571572573>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:50

  moveton написав:
  moveton написав:
  mustbe написав:То есть вместо 0.3% придётся заплатить 0.6%

Был сегодня в Востоке в Одессе. Меня уверяли, что если СЭПом бесплатно на счёт, то дальше только 0.5% за конвертацию. Ни про какие дополнительные 0.6% разговора не было. Ну и одноразово 100 грн за открытие текущего гривневого счёта. Рискну, через пару дней доложусь.

Открылся сегодня через СЭП. Всё красиво, только 0.5% за конвертацию. Никаких 0.6% сверху.

То просто ваши куры не знают тарифы. Не всем так везёт
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Курс в Дніпрі вже 40,25 в обмінниках.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:59

  moveton написав:Менеджер посовещалась со старшими товарищами и мне выписали третью карту уже мгновенного выпуска с целью, чтобы я её выкинул после регистрации. По ходу дела в отделении вырубается свет. Генератор есть, но пока его раскочегарят и всю технику опять запустят (UPS? Зачем же, когда генератор есть?) - это ещё 10-15 минут отдыхать.

Мені зразу грн миттєву дали. Не повезло тим, хто не встиг карту оформити.


А генератори скрізь в такому режимі переключають.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:00

  Nick_D написав:Курс в Дніпрі вже 40,25 в обмінниках.

Обвалили так обвалили. Чи Абрамович? Чи Беня?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:00

  mustbe написав:
  moveton написав:Открылся сегодня через СЭП. Всё красиво, только 0.5% за конвертацию. Никаких 0.6% сверху.

То просто ваши куры не знают тарифы. Не всем так везёт

Ви їм підкажіть
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:01

  Ромасик написав:
  Nick_D написав:Курс в Дніпрі вже 40,25 в обмінниках.

Обвалили так обвалили. Чи Абрамович? Чи Беня?

Думаю просто попит дещо знизився в обмінниках, тому знижують.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Райфі стоїть банкомат в який можна поповнювати кеш-ін пачкою по 60 банкнот. Хто пачками закидає -- автомат не махлює, можна довіритись залізяці ? Світло не вимкнуть
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:11

  Nick_D написав:
  Ромасик написав:
  Nick_D написав:Курс в Дніпрі вже 40,25 в обмінниках.

Обвалили так обвалили. Чи Абрамович? Чи Беня?

Думаю просто попит дещо знизився в обмінниках, тому знижують.


так відмінили 30К в тилу. от попит і знизився.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:29

angra
Я пихал и не раз, риски есть конечно, но где их сейчас нет)
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 15:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Приваті забрав новенькими синіми. В А-банку сьогодні зранку самі зателефонували що є $. Видали змішаними різних форм (сині, зелені) і станів (хрусткі, потерті), в т.ч. 650$ дрібними купюрами (50, 20)
Дюрі-бачі
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