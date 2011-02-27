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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:02

angra по 90 банкнот і проблем не було, деякі купюри випльовує якщо не подобаются по якості.
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:42

  Дюрі-бачі написав: В А-банку сьогодні зранку самі зателефонували що є $. Видали змішаними різних форм (сині, зелені) і станів (хрусткі, потерті), в т.ч. 650$ дрібними купюрами (50, 20)

Заява на звільнення подіяла ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:54

J напевно. Не знаю тепер чи продовжувати каруселі в А банку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:22

  Дюрі-бачі написав:J напевно. Не знаю тепер чи продовжувати каруселі в А банку...

Краще не треба.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14

40.5 и запрыгиваю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:24

  Shummi написав:Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)

А ви думали жирні коти-міняли тупі? Не розуміють коли можливо трохи більше заробить?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 18:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44 :) а сегодня только котлеты поразвозил
kuzmich
 
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