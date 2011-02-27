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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 16:02
angra по 90 банкнот і проблем не було, деякі купюри випльовує якщо не подобаются по якості.
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Blekster
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:42
Дюрі-бачі написав:
В А-банку сьогодні зранку самі зателефонували що є $. Видали змішаними різних форм (сині, зелені) і станів (хрусткі, потерті), в т.ч. 650$ дрібними купюрами (50, 20)
Заява на звільнення подіяла ?
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J
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:54
J напевно. Не знаю тепер чи продовжувати каруселі в А банку...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:22
Дюрі-бачі написав:J
напевно. Не знаю тепер чи продовжувати каруселі в А банку...
Краще не треба.
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Investor_K
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:04
Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)
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Shummi
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:08
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
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olechkakiev
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:14
40.5 и запрыгиваю
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:24
Shummi написав:
Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)
А ви думали жирні коти-міняли тупі? Не розуміють коли можливо трохи більше заробить?
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alex lem
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Додано: Сер 01 лют, 2023 18:42
валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44
а сегодня только котлеты поразвозил
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kuzmich
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