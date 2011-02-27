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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 19:18
В Прокредите в баксах какой максимум можно оформить?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:36
Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01
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mustbe
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:42
mustbe так-так. Минулого місяця, коли мені приходить премія, курс був найнижчим, 4025.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:44
mustbe написав:
Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01
А можна те саме на лютий
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Alien
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:45
Shummi написав:
Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)
У мене так склалося, що багато депозитів не в перших числах. Не розумію, чому у всіх тяготить до 1 числа?
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:46
Alien написав: mustbe написав:
Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01
А можна те саме на лютий
Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )
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mustbe
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:51
mustbe написав: Alien написав: mustbe написав:
Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01
А можна те саме на лютий
Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )
Через месяц это уже будет не очень актуально. Нужно сейчас !!! )))
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Investor_K
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:52
olechkakiev написав:
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
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flex123
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:54
kuzmich написав:
валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44
а сегодня только котлеты поразвозил
Щоб злитися завчасно, потрібно мати незадіяну валюту. А тримати незадіяну валюту в такий час - це гріх.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 19:55
Investor_K написав: mustbe написав:
Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )
Через месяц это уже будет не очень актуально. Нужно сейчас !!! )))
Нет уж, заказ принят! Реквизиты для оплаты работы внизу после таблицы.
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moveton
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