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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 572573574575>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Прокредите в баксах какой максимум можно оформить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01

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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:42

mustbe так-так. Минулого місяця, коли мені приходить премія, курс був найнижчим, 4025.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:44

  mustbe написав:Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01


А можна те саме на лютий ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:45

  Shummi написав:Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)

У мене так склалося, що багато депозитів не в перших числах. Не розумію, чому у всіх тяготить до 1 числа?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:46

  Alien написав:
  mustbe написав:Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01

А можна те саме на лютий ;)

Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:51

  mustbe написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:Кому интересно - курсы обменок Киева с 11.01

А можна те саме на лютий ;)

Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )

Через месяц это уже будет не очень актуально. Нужно сейчас !!! )))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:52

  olechkakiev написав:Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.

со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:54

  kuzmich написав:валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44 :) а сегодня только котлеты поразвозил

Щоб злитися завчасно, потрібно мати незадіяну валюту. А тримати незадіяну валюту в такий час - це гріх.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:55

  Investor_K написав:
  mustbe написав:Можно, без проблем.
Но это потребует месяц времени )

Через месяц это уже будет не очень актуально. Нужно сейчас !!! )))

Нет уж, заказ принят! Реквизиты для оплаты работы внизу после таблицы.
moveton
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