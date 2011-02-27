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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:57

  flex123 написав:
  olechkakiev написав:Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.

со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)

24.02 буде по 55. Треба почекати.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:06

  Ромасик написав:
  flex123 написав:
  olechkakiev написав:Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.

со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)

24.02 буде по 55. Треба почекати.


Вы про 39.55 ?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
SomeNick
 
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