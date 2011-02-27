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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 19:57
flex123 написав: olechkakiev написав:
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
24.02 буде по 55. Треба почекати.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:06
Ромасик написав: flex123 написав: olechkakiev написав:
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
24.02 буде по 55. Треба почекати.
Вы про 39.55 ?
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flex123
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
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SomeNick
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