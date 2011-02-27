RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 573574575576>
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 19:57

  flex123 написав:
  olechkakiev написав:Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.

со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)

24.02 буде по 55. Треба почекати.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1348 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:06

  Ромасик написав:
  flex123 написав:
  olechkakiev написав:Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.

со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)

24.02 буде по 55. Треба почекати.


Вы про 39.55 ?
flex123
 
Повідомлень: 73
З нами з: 10.12.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
SomeNick
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:59

  Shummi написав:Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)

Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., при курсі 40,2 буде 550$/міс. І що? Навіть якщо я буду заробляти 100$/міс. (не вираховував, який це має бути курс), це буде вигідніше ніж депозит в грн. під 18% річних!
Petro2004
 
Повідомлень: 109
З нами з: 28.01.13
Подякував: 188 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:23

  Petro2004 написав:,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,

у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
J
 
Повідомлень: 5637
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:43

  J написав:
  Petro2004 написав:,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,

у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс

Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3 = 587$/міс.
Petro2004
 
Повідомлень: 109
З нами з: 28.01.13
Подякував: 188 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:49

  Investor_K написав:В Прокредите в баксах какой максимум можно оформить?


не больше их упертого / упоротого саппорта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:50

  Petro2004 написав:
  J написав:
  Petro2004 написав:,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,

у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс

Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3 = 587$/міс.

22270$ совсем не равно 300к грн, про которые вы писали выше.
А так - да, прибыль 2.5%-3% в месяц, кто куда вкладывается
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6759
З нами з: 27.12.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:52

  kuzmich написав:валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44 :) а сегодня только котлеты поразвозил


продвинутые крутильшики сегодня только рассылают,
заработав на котлетах ~23 грн /сутки с соточки

конечно, определенная нервозность с финмоном может присутствовать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо,


Валютчики сами, по ходу, каруселят 😁
Andrey2512
 
Повідомлень: 454
З нами з: 04.04.22
Подякував: 29 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 573574575576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, ustinovse і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54452
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1636)
01.02.2023 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.