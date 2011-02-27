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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 19:57
flex123 написав: olechkakiev написав:
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
24.02 буде по 55. Треба почекати.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:06
Ромасик написав: flex123 написав: olechkakiev написав:
Нет, так не думают, несколькими страницами ранее мне ответили.
со сливом по 40,2 уже не все так однозначно. а завтра возможно и ниже продавят)
24.02 буде по 55. Треба почекати.
Вы про 39.55 ?
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flex123
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:07
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
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SomeNick
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:59
Shummi написав:
Слушайте а вы не думали что наличка баксовая проваливается уже под нас, участников карусели) и садится на карусель теперь надо не в первых числах сразу, а чуть обождав, когда налик, подрастет опять до 40,6 хотя бы)
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., при курсі 40,2 буде 550$/міс. І що? Навіть якщо я буду заробляти 100$/міс. (не вираховував, який це має бути курс), це буде вигідніше ніж депозит в грн. під 18% річних!
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Petro2004
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:23
Petro2004 написав:
,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,
у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
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J
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:43
J написав: Petro2004 написав:
,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,
у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3 = 587$/міс.
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Petro2004
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:49
Investor_K написав:
В Прокредите в баксах какой максимум можно оформить?
не больше их упертого / упоротого саппорта
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cohan
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:50
Petro2004 написав: J написав: Petro2004 написав:
,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,
у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3 = 587$/міс.
22270$ совсем не равно 300к грн, про которые вы писали выше.
А так - да, прибыль 2.5%-3% в месяц, кто куда вкладывается
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:52
kuzmich написав:
валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо, поэтому я слился заранее по 40.44
а сегодня только котлеты поразвозил
продвинутые крутильшики сегодня только рассылают,
заработав на котлетах ~23 грн /сутки с соточки
конечно, определенная нервозность с финмоном может присутствовать
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:53
kuzmich написав:
валютчики уже давно прохавали, что в начале месяца народ заносит баулы на депо,
Валютчики сами, по ходу, каруселят 😁
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Andrey2512
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