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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Andrey2512 написав:Валютчики сами, по ходу, каруселят

нет, они на ежедневном обороте имеют больше
провинциальний, один из десяти, имеет от 500 в день. с 8-00 до 12-00
и то фиркает - мятие с полосой - нет, пятна - нет, надписи - нет и тд и тп .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:06

  moveton написав:Дальше пошёл в МТБ: там депо перевели в чистый онлайн, а я в приложении даже зарегистрироваться не могу потому, что для этого нужны данные хоть какой-то карты, а у меня, хотя один конверт уже есть и под него уже поданы заявки на две карты, сами карты дадут только через две недели.


Одесситам не имет счета в МТБ - грех, расплата еще малой кровью :mrgreen: :mrgreen:
да, в Киеве дали моментум сразу, хотя приложуха у меня была на кредитку открыта давно
и сегодня оно тупило, я сразу как тут прочитал, заслал и хотел открыть, СЭП пришел быстро - минут 40, а открывал еще час, успел и свет выключиться (мабилы сразу проседают), но - перемога восторжествовала

  moveton написав:Дождался конца тревоги. Переехал в Альянс. Там тоже нет света (скорее всего примерно до конца рабочего дня), а генератор у них две недели назад был


генераторы отдельная тема, к слову, в Альянсе же тут натыкался на первый сломанный, но райончик с редкими отключениями, нервничал недолго
еще есть тренд - стоит в отделении но не используется, типа законного перерыва ), смотрю в Агриколе тут месяц точно стоит уже... впрочем, в кредо том же какой-то пацанчик им занимается, может, родственник... для дамочек, конечно, это сложно...

  moveton написав:Ох уж эти местные сказочники, которые быстренько заключают десяток конвертов, пройдя по улице и тратя по 15 минут на каждое...


ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,
короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег :mrgreen: , в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал

но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:11

  mustbe написав:22270$ совсем не равно 300к грн, про которые вы писали выше.
А так - да, прибыль 2.5%-3% в месяц, кто куда вкладывается

Я оперую 3 депозитами/міс., по лімітах – це 300k/міс. Для того щоб не чекати цикла в 3 міс., задіяна схема 3 міс. * 3 депозита = 9 депозитів. Для того щоб отримувати 587$/міс., потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Petro2004
 
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