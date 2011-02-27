нет, они на ежедневном обороте имеют больше
провинциальний, один из десяти, имеет от 500 в день. с 8-00 до 12-00
и то фиркает - мятие с полосой - нет, пятна - нет, надписи - нет и тд и тп .
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Додано: Сер 01 лют, 2023 22:00
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:06
Одесситам не имет счета в МТБ - грех, расплата еще малой кровью
да, в Киеве дали моментум сразу, хотя приложуха у меня была на кредитку открыта давно
и сегодня оно тупило, я сразу как тут прочитал, заслал и хотел открыть, СЭП пришел быстро - минут 40, а открывал еще час, успел и свет выключиться (мабилы сразу проседают), но - перемога восторжествовала
генераторы отдельная тема, к слову, в Альянсе же тут натыкался на первый сломанный, но райончик с редкими отключениями, нервничал недолго
еще есть тренд - стоит в отделении но не используется, типа законного перерыва ), смотрю в Агриколе тут месяц точно стоит уже... впрочем, в кредо том же какой-то пацанчик им занимается, может, родственник... для дамочек, конечно, это сложно...
ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,
короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег , в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал
но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:11
Я оперую 3 депозитами/міс., по лімітах – це 300k/міс. Для того щоб не чекати цикла в 3 міс., задіяна схема 3 міс. * 3 депозита = 9 депозитів. Для того щоб отримувати 587$/міс., потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:18
Нет. Только открывать карты с 0 комиссией на вход и 0 выход для при обнале в кэш.
Переводить на карту атб в райфазене, или в пумб все карта. "Другой банк" это не крайний случай, а вполне нормальный вариант обойти комиссию привата.
В Привате депо открывается и с универсалки бесплатно
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:19
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:22
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:36
Сходіть у відділення в якому відкривали, і запитайте про індивідуальну комісію. Мені ще на початку кар'єри, як тільки відкрив ФОП і перший ФОП рахунок в приваті одразу виставили коміс 0%
Востаннє редагувалось Maxwe11 в Сер 01 лют, 2023 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:39
Додано: Сер 01 лют, 2023 22:48
Ну якщо "здається", то потрібно… Хлопці, я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. По арифметиці 3-го класу показав вам реальні цифри. Якщо ви оперуєте %, то вам в "бухгалтери", як казав мені доцент з "теорії ймовірності"! Спорити з вами не буду, мені потрібно – гроші заробляти.
Додано: Сер 01 лют, 2023 23:01
интересно, откуда такая статистика, что именно 1 из 10 имеет от 500?)
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