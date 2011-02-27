Додано: Сер 01 лют, 2023 22:06

moveton написав: Дальше пошёл в МТБ: там депо перевели в чистый онлайн, а я в приложении даже зарегистрироваться не могу потому, что для этого нужны данные хоть какой-то карты, а у меня, хотя один конверт уже есть и под него уже поданы заявки на две карты, сами карты дадут только через две недели.

Дальше пошёл в МТБ: там депо перевели в чистый онлайн, а я в приложении даже зарегистрироваться не могу потому, что для этого нужны данные хоть какой-то карты, а у меня, хотя один конверт уже есть и под него уже поданы заявки на две карты, сами карты дадут только через две недели.

moveton написав: Дождался конца тревоги. Переехал в Альянс. Там тоже нет света (скорее всего примерно до конца рабочего дня), а генератор у них две недели назад был

Дождался конца тревоги. Переехал в Альянс. Там тоже нет света (скорее всего примерно до конца рабочего дня), а генератор у них две недели назад был

moveton написав: Ох уж эти местные сказочники, которые быстренько заключают десяток конвертов, пройдя по улице и тратя по 15 минут на каждое... Ох уж эти местные сказочники, которые быстренько заключают десяток конвертов, пройдя по улице и тратя по 15 минут на каждое...

Одесситам не имет счета в МТБ - грех, расплата еще малой кровьюда, в Киеве дали моментум сразу, хотя приложуха у меня была на кредитку открыта давнои сегодня оно тупило, я сразу как тут прочитал, заслал и хотел открыть, СЭП пришел быстро - минут 40, а открывал еще час, успел и свет выключиться (мабилы сразу проседают), но - перемога восторжествовалагенераторы отдельная тема, к слову, в Альянсе же тут натыкался на первый сломанный, но райончик с редкими отключениями, нервничал недолгоеще есть тренд - стоит в отделении но не используется, типа законного перерыва ), смотрю в Агриколе тут месяц точно стоит уже... впрочем, в кредо том же какой-то пацанчик им занимается, может, родственник... для дамочек, конечно, это сложно...ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег, в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждално это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее