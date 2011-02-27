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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 23:07
SomeNick написав:
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
Це не в цю гілку.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:13
Petro2004 написав:
. я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
цю схему у банках розказують всім клієнтам що забирають валютний депозит
але ми не ведемся і іншим не радимо таким займатись
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J
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:16
Petro2004 написав: J написав: Petro2004 написав:
,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,
у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3
= 587$/міс.
у виділеному потрібно ділити на 9, хіба ні?
587$ це на одне коло за 3 міс (так, те три депозити, але можна на цю трійку не звертати увагу)
тож є сумма Х (300к) яка за _3_ міс приносить дохід Y ($587) - тому $587/3 для розуміння скільки в місяць приносить сумма Х
а те що три місяці поспіль розміщується по 300к то вже дає можливість отримувати дохід кожний місяць
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DmitryZP
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