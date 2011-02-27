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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 23:07
SomeNick написав:
Добрый вечер. Есть ли какая-то возможность избежать 0.35% комиссии при переводе с фоп счета на кдв в Привате (без перевода в другой банк, это в крайнем случае)? И без того на конвертации теряю.
Це не в цю гілку.
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Ромасик
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:13
Petro2004 написав:
. я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
цю схему у банках розказують всім клієнтам що забирають валютний депозит
але ми не ведемся і іншим не радимо таким займатись
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J
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:16
Petro2004 написав: J написав: Petro2004 написав:
,
Я з 300k грн. при курсі 40,4 заробляю 587$/міс., ,
у вас помилка в розрахунках
300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс
Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3
= 587$/міс.
у виділеному потрібно ділити на 9, хіба ні?
587$ це на одне коло за 3 міс (так, те три депозити, але можна на цю трійку не звертати увагу)
тож є сумма Х (300к) яка за _3_ міс приносить дохід Y ($587) - тому $587/3 для розуміння скільки в місяць приносить сумма Х
а те що три місяці поспіль розміщується по 300к то вже дає можливість отримувати дохід кожний місяць
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DmitryZP
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:48
Petro2004 написав:
потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
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angra
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:55
angra написав: Petro2004 написав:
потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
если увеличить при этом количество банков в 3 раза или количество людей в 3 раза, то риски, что заинтересуются - такие же как при депозите 300 в мес
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flex123
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:19
flex123 написав:
интересно, откуда такая статистика, что именно 1 из 10 имеет от 500?)
их десять рил на пятачке тусуется, на постой , все мордатие и розовощекие .
каждому хватает 10К, крутить на месяц с головой.
он за три месяца имеет ~60К , а я около 7к с каждой карусельки.
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Goodman
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:23
cohan написав:
.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .
короче 5 отработал .
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
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J
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:59
J написав: cohan написав:
.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .
короче 5 отработал .
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
В свій
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khmelovski
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Додано: Чет 02 лют, 2023 01:12
J написав:
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
Не совсем понятен размер чемодана. Если пять котлет, то это маленький узелок. С Мониной поддержкой недавно беседовал про миллион. Сказали, что с предварительно показанной справкой о доходах на такую сумму они мне счёт не заблокируют. Т.е. в Универсал после этого можно заносить. Также принимает через Укргаз и А-банк, но в Укргазе лимит в 399999 грн в день. Через А-банк, сказали, что лимита нет, но нужно будет показать справку о доходах ещё и им. Раскидывание из Мони дальше безлимитно и бессправочно.
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moveton
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