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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 лют, 2023 23:48
Petro2004 написав:
потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
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angra
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Додано: Сер 01 лют, 2023 23:55
angra написав: Petro2004 написав:
потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
если увеличить при этом количество банков в 3 раза или количество людей в 3 раза, то риски, что заинтересуются - такие же как при депозите 300 в мес
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flex123
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:19
flex123 написав:
интересно, откуда такая статистика, что именно 1 из 10 имеет от 500?)
их десять рил на пятачке тусуется, на постой , все мордатие и розовощекие .
каждому хватает 10К, крутить на месяц с головой.
он за три месяца имеет ~60К , а я около 7к с каждой карусельки.
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Goodman
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:23
cohan написав:
.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .
короче 5 отработал .
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
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J
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Додано: Чет 02 лют, 2023 00:59
J написав: cohan написав:
.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .
короче 5 отработал .
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
В свій
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khmelovski
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Додано: Чет 02 лют, 2023 01:12
J написав:
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
Не совсем понятен размер чемодана. Если пять котлет, то это маленький узелок. С Мониной поддержкой недавно беседовал про миллион. Сказали, что с предварительно показанной справкой о доходах на такую сумму они мне счёт не заблокируют. Т.е. в Универсал после этого можно заносить. Также принимает через Укргаз и А-банк, но в Укргазе лимит в 399999 грн в день. Через А-банк, сказали, что лимита нет, но нужно будет показать справку о доходах ещё и им. Раскидывание из Мони дальше безлимитно и бессправочно.
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moveton
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1
Додано: Чет 02 лют, 2023 02:41
Скажите, что нужно открыть в Востоке новому клиенту с возможностью завода грн безналом?
И ИБ желательно получить...
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la9
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:16
поломалась 100К табличка-
504 Gateway Time-out
nginx/1.16.0
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greenozon
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:25
Ото донатить нуна щительней
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Amethyst
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Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53
Уже есть инфа сколько накаруселили за январь?
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asti
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