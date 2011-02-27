RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:48

  Petro2004 написав: потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"

Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
angra
 
Повідомлень: 189
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 23:55

  angra написав:
  Petro2004 написав: потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"

Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.

если увеличить при этом количество банков в 3 раза или количество людей в 3 раза, то риски, что заинтересуются - такие же как при депозите 300 в мес
flex123
 
Повідомлень: 75
З нами з: 10.12.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flex123 написав:интересно, откуда такая статистика, что именно 1 из 10 имеет от 500?)

их десять рил на пятачке тусуется, на постой , все мордатие и розовощекие .
каждому хватает 10К, крутить на месяц с головой.
он за три месяца имеет ~60К , а я около 7к с каждой карусельки.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5673
З нами з: 23.11.14
Подякував: 732 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:23

  cohan написав:.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .

короче 5 отработал .

в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
J
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 00:59

  J написав:
  cohan написав:.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .

короче 5 отработал .

в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?


В свій :lol:
khmelovski
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.12.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 01:12

  J написав:в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?

Не совсем понятен размер чемодана. Если пять котлет, то это маленький узелок. С Мониной поддержкой недавно беседовал про миллион. Сказали, что с предварительно показанной справкой о доходах на такую сумму они мне счёт не заблокируют. Т.е. в Универсал после этого можно заносить. Также принимает через Укргаз и А-банк, но в Укргазе лимит в 399999 грн в день. Через А-банк, сказали, что лимита нет, но нужно будет показать справку о доходах ещё и им. Раскидывание из Мони дальше безлимитно и бессправочно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2798
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 02:41

Скажите, что нужно открыть в Востоке новому клиенту с возможностью завода грн безналом?
И ИБ желательно получить...
la9
 
Повідомлень: 2387
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:16

поломалась 100К табличка-

504 Gateway Time-out
nginx/1.16.0
greenozon
 
Повідомлень: 14645
З нами з: 01.06.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:25

Ото донатить нуна щительней
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3579
З нами з: 05.05.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 11:53

Уже есть инфа сколько накаруселили за январь?
asti
 
Повідомлень: 3217
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 574575576577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54459
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6604
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6096)
02.02.2023 10:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.