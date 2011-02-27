Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30

cohan написав: ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,

короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег , в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег, в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал

cohan написав: но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее

А у меня почему-то строго наоборот. Единственная касса, которая требует заметного времени - это у Привата. И то не не потому, что плохо работает, а потому, что без очереди не бывает. В остальных банках пары минут хватает. А вот собственно оформление депо - то понос, то золотуха. Вот сегодня энергетики светят весь день. Мог бы спокойно оформиться в Альянсе. Но поскольку они генератор собирались ремонтировать ещё пару недель, котлеты вчера уже ушли в менее выгодные Сенс и МТБ. И если Сенс работает чётко, то в МТБ всё зависло: в приложении-то я наконец-то сегодня смог зарегаться, но там видна только мгновенная карта без денег, а деньги на той карте, которую мне дадут только через две недели и только тогда она появится в приложении. И самое главное: валютная карта будет выдана тоже через две недели, поэтому оформлять депо не на что. Можно было вчера даже не напрягаться с оформлением ещё и мгновенной карты и попыьками регистрации. Тётка в отделении за меня честно сражалась, как лев. Даже поинтересовалась нет ли возможности оформить по старой схеме, пока всё вот так через жопу. Но, конечно, безнадёжно. Всё же не зря я в МТБ с такими бардаком сильно не спешил...У меня, как в анекдоте про сексуального маньяка, велосипедПеремещение между отделениями довольно быстрое. Но этого оказывается не достаточно