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У січні 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купили на 1 791,9 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.
Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.
370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного – 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.
cohan написав:ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог, короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег , в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал
А у меня почему-то строго наоборот. Единственная касса, которая требует заметного времени - это у Привата. И то не не потому, что плохо работает, а потому, что без очереди не бывает. В остальных банках пары минут хватает. А вот собственно оформление депо - то понос, то золотуха. Вот сегодня энергетики светят весь день. Мог бы спокойно оформиться в Альянсе. Но поскольку они генератор собирались ремонтировать ещё пару недель, котлеты вчера уже ушли в менее выгодные Сенс и МТБ. И если Сенс работает чётко, то в МТБ всё зависло: в приложении-то я наконец-то сегодня смог зарегаться, но там видна только мгновенная карта без денег, а деньги на той карте, которую мне дадут только через две недели и только тогда она появится в приложении. И самое главное: валютная карта будет выдана тоже через две недели, поэтому оформлять депо не на что. Можно было вчера даже не напрягаться с оформлением ещё и мгновенной карты и попыьками регистрации. Тётка в отделении за меня честно сражалась, как лев. Даже поинтересовалась нет ли возможности оформить по старой схеме, пока всё вот так через жопу. Но, конечно, безнадёжно. Всё же не зря я в МТБ с такими бардаком сильно не спешил...
cohan написав:но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее
У меня, как в анекдоте про сексуального маньяка, велосипед Перемещение между отделениями довольно быстрое. Но этого оказывается не достаточно
V2 написав:370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного – 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар. Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів. https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... em-valyuty
370,5 млн долларов ділим на середні 2670 доларів(еквівалент 100к) отримуєм 141385 штук депозитів. Ото такий Клюб100к