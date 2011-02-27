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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 576577578579>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У січні 2023 року українці продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 227,9 млн доларів (в еквіваленті) і купили на 1 791,9 млн доларів. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Чиста купівля валюти склала 564,0 млн доларів.

Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем, коли вони купили 463,7 млн доларів.


370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного – 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.

Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... em-valyuty
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:01

  V2 написав:Таким чином, у січні українці збільшили купівлю валюти на 100,3 млн доларів порівняно з груднем,

Закінчилася епоха зубожіння
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:30

  cohan написав:ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11, сыграло разнофакторно: во-первых, 2 банчика только до 11, хошь не хошь второй раз топать - спешу к 9, во-вторых, деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ - еще может софт тупить, в том числе из-за света, и можно просидеть долго, я когда-то 40 минут убил тупо на ожидании пока появятся после касса), в третьих - стратегичкая расстановка: так, тут есть генераторы, а тут нет - сразу в куда нет, пока графики и нет тревог,
короче 5 отработал и только в последних двух попал на коллег :mrgreen: , в одном минут 15-20 в другом 5-10 ждал

А у меня почему-то строго наоборот. Единственная касса, которая требует заметного времени - это у Привата. И то не не потому, что плохо работает, а потому, что без очереди не бывает. В остальных банках пары минут хватает. А вот собственно оформление депо - то понос, то золотуха. Вот сегодня энергетики светят весь день. Мог бы спокойно оформиться в Альянсе. Но поскольку они генератор собирались ремонтировать ещё пару недель, котлеты вчера уже ушли в менее выгодные Сенс и МТБ. И если Сенс работает чётко, то в МТБ всё зависло: в приложении-то я наконец-то сегодня смог зарегаться, но там видна только мгновенная карта без денег, а деньги на той карте, которую мне дадут только через две недели и только тогда она появится в приложении. И самое главное: валютная карта будет выдана тоже через две недели, поэтому оформлять депо не на что. Можно было вчера даже не напрягаться с оформлением ещё и мгновенной карты и попыьками регистрации. Тётка в отделении за меня честно сражалась, как лев. Даже поинтересовалась нет ли возможности оформить по старой схеме, пока всё вот так через жопу. Но, конечно, безнадёжно. Всё же не зря я в МТБ с такими бардаком сильно не спешил...

  cohan написав:но это конечно когда все +- рядом, я потому и не гонюсь за выгодным курсом, удобство забора валюты важнее

У меня, как в анекдоте про сексуального маньяка, велосипед 8) Перемещение между отделениями довольно быстрое. Но этого оказывается не достаточно :cry:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:42

Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться

Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:05

  V2 написав:370,5 млн доларів припало на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного – 36,6 гривні, тоді як на готівковому ринку курс коливається близько рівня 40,5 гривні за долар.
Обсяг купівлі доларів у січні 2023 року є максимальним за останні роки. Порівняний попит було зафіксовано лише у квітні 2021 року, коли українці купили 545,9 млн доларів.
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/n ... em-valyuty

370,5 млн долларов ділим на середні 2670 доларів(еквівалент 100к) отримуєм 141385 штук депозитів. Ото такий Клюб100к :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:09

alex lem
Думаю, трішки більше, оскільки не всі максимально використовують ліміти.
З іншого боку, дехто відкриває за місяць по кілька депо в різних банках.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  V2 написав:оскільки не всі максимально використовують ліміти.
в тому ж Приваті нема сенсу купувати більше 2400$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:35

  Ромасик написав:Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться

Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡



Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:44

  alex lem написав: 370,5 млн долларов ділим на середні 2670 доларів(еквівалент 100к) отримуєм 141385 штук депозитів. Ото такий Клюб100к :D

Ділимо на нехай в середньому 3 депозита на персону і виходить 50 тис українців катаються на каруселі
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:45

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться

Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡



Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.

Колєга ви правильно все думаєте. Всі на гривневі депо. Конвертдепо Апаснааа.
alex lem
 
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