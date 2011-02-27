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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 02 лют, 2023 14:53
Т.е. в клубе плюс-минус около 50000 человек.
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Investor_K
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:03
Investor_K написав: Ромасик написав:
Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться
Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡
Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.
есть и плюсы: Кредо стал отдавать по 2500 вместо 2400 - видимо, курс по картам по которому считать, снизился
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cohan
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