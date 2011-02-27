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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:49
alex lem ну и поделите на минимум 2, это колличество у одного держателя двух депозитов, а если один открыл,3,4,5...?? Не так и много...
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:53
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:03
есть и плюсы: Кредо стал отдавать по 2500 вместо 2400 - видимо, курс по картам по которому считать, снизился
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:08
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10
чередуйте и прокачивайте: бесплатный СЭП не так уж и у многих, среди них отберите у кого норм пополнение - банкомат/терминал - и вот уже осталось 2-3
до 150 практически никто не жужжит, ну а есть и такие что разрешают 400 не месяц а в день )) в общем, в большом городе не проблема
в малом, конечно, остается только Аваль и немного Сенс
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:11
Не знаю хто там "може зацікавитись", але за все моє депозитне життя – так ніхто, ні разу, не поцікавився. Суми були > 100k $. Бачу хто не має депозитного досвіду та сраку на фінансових форумах просиджує, той і за фінмонітор переживає, або думкою багатіє, або віртуальний чи чужий дохід в % за міс. підраховує. Реальність – інакша: кеди, документи, картки, гроші – і на роботу.
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:12
deneg net Ну, не все начали крутить в июле 2022 года.Это сейчас многие такие умные А кое кто присматривался
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:17
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