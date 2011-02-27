|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:53
Т.е. в клубе плюс-минус около 50000 человек.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8453
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:03
Investor_K написав: Ромасик написав:
Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться
Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡
Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.
есть и плюсы: Кредо стал отдавать по 2500 вместо 2400 - видимо, курс по картам по которому считать, снизился
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5091
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:08
2, 3, 4, 5 депозитов - это не карусельщики, а нищеброды. Они только общую картину портят.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 567 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10
J написав: cohan написав:
.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .
короче 5 отработал .
в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?
чередуйте и прокачивайте: бесплатный СЭП не так уж и у многих, среди них отберите у кого норм пополнение - банкомат/терминал - и вот уже осталось 2-3
до 150 практически никто не жужжит, ну а есть и такие что разрешают 400 не месяц а в день )) в общем, в большом городе не проблема
в малом, конечно, остается только Аваль и немного Сенс
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5091
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10
deneg net написав:
2, 3, 4, 5 депозитов - это не карусельщики, а нищеброды. Они только общую картину портят.
ФОПы
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5091
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:11
flex123 написав: angra написав: Petro2004 написав:
потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"
Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.
если увеличить при этом количество банков в 3 раза или количество людей в 3 раза, то риски, что заинтересуются - такие же как при депозите 300 в мес
Не знаю хто там "може зацікавитись", але за все моє депозитне життя – так ніхто, ні разу, не поцікавився. Суми були > 100k $. Бачу хто не має депозитного досвіду та сраку на фінансових форумах просиджує, той і за фінмонітор переживає, або думкою багатіє, або віртуальний чи чужий дохід в % за міс. підраховує. Реальність – інакша: кеди, документи, картки, гроші – і на роботу.
-
Petro2004
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 28.01.13
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:12
deneg net
Ну, не все начали крутить в июле 2022 года.Это сейчас многие такие умные
А кое кто присматривался
-
Долар по 4 грн
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 10.01.23
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54462
|
|
|5
|25772
|
|
|3
|6608
|
|