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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 577578579580581582>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:49

alex lem ну и поделите на минимум 2, это колличество у одного держателя двух депозитов, а если один открыл,3,4,5...?? :roll: :!: :?: Не так и много...
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 14:53

  Долар по 4 грн написав:alex lem ну и поделите на минимум 2, это колличество у одного держателя двух депозитов, а если один открыл,3,4,5...?? :roll: :!: :?: Не так и много...


Т.е. в клубе плюс-минус около 50000 человек.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:03

  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Эх, Олечка, пришлось по 4015 сдаваться

Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡



Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.


есть и плюсы: Кредо стал отдавать по 2500 вместо 2400 - видимо, курс по картам по которому считать, снизился
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:есть и плюсы: Кредо стал отдавать по 2500 вместо 2400 - видимо, курс по картам по которому считать, снизился


Миру - мир, евреям - деньги. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:08

  Долар по 4 грн написав:alex lem ну и поделите на минимум 2, это колличество у одного держателя двух депозитов, а если один открыл,3,4,5...?? :roll: :!: :?: Не так и много...

2, 3, 4, 5 депозитов - это не карусельщики, а нищеброды. Они только общую картину портят.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10

  J написав:
  cohan написав:.
деньги сразу на счету без всяких касс (+10 мин к банку -МИНИМУМ .

короче 5 отработал .

в какой банк можно занести чемодан нала
и затем раскидать СЕПом по 5-ти банкам ?


чередуйте и прокачивайте: бесплатный СЭП не так уж и у многих, среди них отберите у кого норм пополнение - банкомат/терминал - и вот уже осталось 2-3

до 150 практически никто не жужжит, ну а есть и такие что разрешают 400 не месяц а в день )) в общем, в большом городе не проблема

в малом, конечно, остается только Аваль и немного Сенс :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:10

  deneg net написав:
  Долар по 4 грн написав:alex lem ну и поделите на минимум 2, это колличество у одного держателя двух депозитов, а если один открыл,3,4,5...?? :roll: :!: :?: Не так и много...

2, 3, 4, 5 депозитов - это не карусельщики, а нищеброды. Они только общую картину портят.


ФОПы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:11

  flex123 написав:
  angra написав:
  Petro2004 написав: потрібно задіяти 7423$ * 3 міс. = 22270$. Я так і писав "више" і давав запитання: "хочу задіяти сумарно 72k $, які думки?"

Думки такі що якщо ви в три рази до 900к збільшите свій депозит то можуть зацікавитись в походженні грошей, але якщо з цим проблем не буде тоді можна каруселить, але нерви треба мати сталеві.

если увеличить при этом количество банков в 3 раза или количество людей в 3 раза, то риски, что заинтересуются - такие же как при депозите 300 в мес

Не знаю хто там "може зацікавитись", але за все моє депозитне життя – так ніхто, ні разу, не поцікавився. Суми були > 100k $. Бачу хто не має депозитного досвіду та сраку на фінансових форумах просиджує, той і за фінмонітор переживає, або думкою багатіє, або віртуальний чи чужий дохід в % за міс. підраховує. Реальність – інакша: кеди, документи, картки, гроші – і на роботу.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:12

deneg net Ну, не все начали крутить в июле 2022 года.Это сейчас многие такие умные 8) А кое кто присматривался :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:17

  Долар по 4 грн написав:deneg net Ну, не все начали крутить в июле 2022 года.Это сейчас многие такие умные 8) А кое кто присматривался :roll:

Отож и плохо. Я в каруселе с июля, и было всё шикарно. Теперь набежала куча сомневающихся, и картина уже не такая радужная: банки подняли комиссии, курс падает...
deneg net
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