І це вигідніше ніж працювати охоронцем або касиром.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:19
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23
deneg net Думаю это не от колличества набежавших! Банки считают свои прибыли, а не наши убытки! Народ присосался, почувствовал вкус халявы, а банки естественно сыграют на этом, уже заметно и комиссии поднимают и за окрытие денежку и за пополнение, ничего личного, бизнес! Сравните сколько банков начинало карусели и сколько сейчас участников. А бежать всегда будут, если рыбачить любите то знаете принцип "ничего не клюет ничего не поймал"!
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23
ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11
700 штук , и так каждый день ? Банок не хватит
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:27
Долар по 4 грн Я когда начинал карусель в июле, то был во всех банказ первый. Они на мне учились открывать такие депо. До сентября народа почти не было. И много банков открывали такие депо по 36,94 или с маленькой комиссией. А потом ломонулась толпа, очередь с котлетами, очередь на оформление...В итоге банки начали подымать свои комиссии, а курс ЧР падать. Такой толпой и карусель могут потушить
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:28
vitaliian Да, вон экс зам министра МО, у незнакомой тети, 80 летней из Харькова, взял в долг лям баксов
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:31
deneg net Все когда то заканчивается, потому куй пока горячо Хотя не думаю что будет резкое увеличение участников, сам видел как вносили на грн депозиты на не малые суммы. Боиться у нас народ рисковать
Додано: Чет 02 лют, 2023 15:35
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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