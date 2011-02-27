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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 578579580581582>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Petro2004 написав:Реальність – інакша: кеди, документи, картки, гроші – і на роботу.


І це вигідніше ніж працювати охоронцем або касиром.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:19

  Petro2004 написав:,документи, картки, гроші – і на роботу.

і де безробітному взяти документи про походження коштів ?
J
 
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deneg net Думаю это не от колличества набежавших! Банки считают свои прибыли, а не наши убытки! Народ присосался, почувствовал вкус халявы, а банки естественно сыграют на этом, уже заметно и комиссии поднимают и за окрытие денежку и за пополнение, ничего личного, бизнес! Сравните сколько банков начинало карусели и сколько сейчас участников. А бежать всегда будут, если рыбачить любите то знаете принцип "ничего не клюет ничего не поймал"! :mrgreen:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23

ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11
700 штук , и так каждый день :wink: ? Банок не хватит :lol:
Frez
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23

  J написав:
  Petro2004 написав:,документи, картки, гроші – і на роботу.

і де безробітному взяти документи про походження коштів ?

жена, мама, папа, бабушка, дедушка и т.д. - подарили
У меня жена ФОП, она спокойно может заработаь несколько лямов на едином налоге.
Вот так и делают доки
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:23

  J написав:
  Petro2004 написав:,документи, картки, гроші – і на роботу.

і де безробітному взяти документи про походження коштів ?

Скажите что взяли в долг у соседа
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:27

Долар по 4 грн Я когда начинал карусель в июле, то был во всех банказ первый. Они на мне учились открывать такие депо. До сентября народа почти не было. И много банков открывали такие депо по 36,94 или с маленькой комиссией. А потом ломонулась толпа, очередь с котлетами, очередь на оформление...В итоге банки начали подымать свои комиссии, а курс ЧР падать. Такой толпой и карусель могут потушить
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:28

vitaliian Да, вон экс зам министра МО, у незнакомой тети, 80 летней из Харькова, взял в долг лям баксов :P
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:31

deneg net Все когда то заканчивается, потому куй пока горячо :idea: Хотя не думаю что будет резкое увеличение участников, сам видел как вносили на грн депозиты на не малые суммы. Боиться у нас народ рисковать :roll:
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Долар по 4 грн написав:Боиться у нас народ рисковать


И слава Богу, что боятся! Правильно делают.
Investor_K
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