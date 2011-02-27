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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 579580581582>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Так шо, панове, чекаємо підняття курсу?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:57

J 5% отдать державе
Frez
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:00

Укргаз поднял курс доллара.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:03

  Danik написав:Укргаз поднял курс доллара.


В смысле?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07

Если курс продержится на отметке 40, хотя бы 15 дней, то тогда можно что то говорить.
А пока один день как упал, так за 2 дня и поднимется. 40,5 пока оптимальный курс на февраль. Но если будут бахкать сильно или 24.02 превратится опять в войну №2, то увидим тогда 41 и выше..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 лют, 2023 16:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07

НБУ поднял официальный курс евро, курс вырос на 0,3401 грн. :roll: Курс доллара прежний
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:16

МТБ - если не был их клиентом, то можно всё в онлайн открыть или надо всё же вначале в отделение прийти и открыть карточный или текущ. счета?
Если через отделение, то какую карту лучше сделать там под дело?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:24

Игорь Алексеевич Я не смог, приложение скачал, но там запросило номер карты. Пришлось топать, карту впарили сами, я не интерисовался.
Долар по 4 грн
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:33

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чуйка підказує що скоро з цього гешефту прийдеться 19.5% віддавати державі.
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:36

  angra написав:Чуйка підказує що скоро з цього гешефту прийдеться 19.5% віддавати державі.

З якого саме? Адже банки і так з відсотків по депо "кролячий податок" утримують. А більше ніяких пасивних доходів у фізичних осіб які б їм сплачували податкові агенти при катанні "на каруселях" не виникає. ;)
Востаннє редагувалось Alien в Чет 02 лют, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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