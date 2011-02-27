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Додано: Чет 02 лют, 2023 15:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Так шо, панове, чекаємо підняття курсу?
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07
Если курс продержится на отметке 40, хотя бы 15 дней, то тогда можно что то говорить.
А пока один день как упал, так за 2 дня и поднимется. 40,5 пока оптимальный курс на февраль. Но если будут бахкать сильно или 24.02 превратится опять в войну №2, то увидим тогда 41 и выше..
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 лют, 2023 16:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:07
НБУ поднял официальный курс евро, курс вырос на 0,3401 грн. Курс доллара прежний
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:16
МТБ - если не был их клиентом, то можно всё в онлайн открыть или надо всё же вначале в отделение прийти и открыть карточный или текущ. счета?
Если через отделение, то какую карту лучше сделать там под дело?
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:24
Игорь Алексеевич Я не смог, приложение скачал, но там запросило номер карты. Пришлось топать, карту впарили сами, я не интерисовался.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:33
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Чуйка підказує що скоро з цього гешефту прийдеться 19.5% віддавати державі.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:36
З якого саме? Адже банки і так з відсотків по депо "кролячий податок" утримують. А більше ніяких пасивних доходів у фізичних осіб які б їм сплачували податкові агенти при катанні "на каруселях" не виникає.
Востаннє редагувалось Alien в Чет 02 лют, 2023 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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