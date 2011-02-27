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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 580581582583>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:36

  Frez написав:ну не так чтобы сказочники, я сегодня 7 уложился с 9 до 11
700 штук , и так каждый день :wink: ? Банок не хватит :lol:


каждый первый день :mrgreen:
еще ж за курсом нужно следить, сейчас повторение декабря один в один: не успел до спада - жди середины месяца :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:37

  J написав:
  Petro2004 написав:. я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
цю схему у банках розказують всім клієнтам що забирають валютний депозит 8)
але ми не ведемся і іншим не радимо таким займатись :D

Так а чому ж ви не поділились цією схемою на форумі? Якщо ви не "ведетесь", то навіщо ви іншим "радите таким не займатись"? А чим займатись? Тримати під грушою чи грн. депозит?
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:41

  Petro2004 написав:
  J написав:
  Petro2004 написав:. я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
цю схему у банках розказують всім клієнтам що забирають валютний депозит 8)
але ми не ведемся і іншим не радимо таким займатись :D

Так а чому ж ви не поділились цією схемою на форумі? Якщо ви не "ведетесь", то навіщо ви іншим "радите таким не займатись"? А чим займатись? Тримати під грушою чи грн. депозит?

Не звертайте уваги на зміст написаного а звертайте на "смайлікі". На цій гілці орудує "угруповування антиагітаторів" проти використання конвертаційних депо. Їхня основна мета будь яким способом не допускати появи нових користувачів "каруселів" ;). Тому їх тексти треба сприймати з точністю до навпаки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:43

  angra написав:Чуйка підказує що скоро з цього гешефту прийдеться 19.5% віддавати державі.

не буде такого, бо гешефт підрахувать неможливо
а ось піднять комисію за купівлю можуть, або срок депо зробити рік теж можуть
хоча, міркую, що вони самі в каруселі, в самому козирному місці :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:45

  angra написав:Чуйка підказує що скоро з цього гешефту прийдеться 19.5% віддавати державі.

С прибыли 0,01-2,75% , заплатить 19,5% - легко . Не вижу , здесь возможности , больше отжать .
Frez
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:59

Я правильно понимаю, что в Восток ради курса и уменьшения комиссий придется дважды заезжать?
Сначала открыть текущий за 100 грн, карту
и потом уже после СЭПа заезжать оформлять депо?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:00

  DmitryZP написав:
  Petro2004 написав:
  J написав:у вас помилка в розрахунках 300 000х0.4/12 = 10 000 грн \ міс

Ніякої помилки не має: розміщується 3 депозити/міс. по 2670$ = 3*2670$ (= 8010$) по курсу 37,44 = 300k грн. Для того щоб їх розмістити я міняю 7423$ по курсу 40,40 = 300k грн. 8010$ - 7423$ = 587$. Це чистий дохід за 3 міс. в день розміщення депозита на 3 міс. Таких депозитів 9, по 3 в кожному місяці. Тому в схемі задіяно 7423$ * 3 = 22270$, де на виході 8010$ * 3 = 24030$. 24030 – 22270 = 1760$, 1760$ : 3 = 587$/міс.

у виділеному потрібно ділити на 9, хіба ні?

математики на финанс форуме :mrgreen:
хлопци, вам же пан Федорив в Дие, где лампочки менять, нарисовал схему:
оберить або 4+1 або 3+2 :mrgreen:


вот 3+2 мы и оберем

доход считается по формуле

В МЕСЯЦ = $587 * (n/n+2),

где n меняется в диапазоне [1:3] и равно количеству месяцев с вложениями

очевидно, что своего максимума ежемесячный доход достигает после третьго вложения и варьируется в диапазоне от $587/3 до $587*(3/5)
или от $195 до $352



:mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  cohan написав:(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:14

  Investor_K написав:
  Danik написав:Укргаз поднял курс доллара.


В смысле?

в прямом
02.02 09:30 Изменился курс банка УкрГаз с 37.3000 на 37.5000 грн/$ . Разница: +0.2000

докрутили газ, что он оборзел,
За этот месяц это уже 2-й банк поднимает комиссию после глобуса, а наличный курс падает, не за горами похоже очередь за банками из первой половины таблицы
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:27

cohan Колєга. Гешефт з лампочкАми зараз тільки для ,,білих,, людей з обласних центрів. До мухосранська доїдуть або кінець лютого або пізніше. Я стояв на Укрпошті за китайською посилкою, то поштарів затрахували тими лампочками. :) Поки що онли каруселі, ну і вкалувати на роботі.
alex lem
 
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