каждый первый день
еще ж за курсом нужно следить, сейчас повторение декабря один в один: не успел до спада - жди середины месяца
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:36
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:37
Так а чому ж ви не поділились цією схемою на форумі? Якщо ви не "ведетесь", то навіщо ви іншим "радите таким не займатись"? А чим займатись? Тримати під грушою чи грн. депозит?
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:41
Не звертайте уваги на зміст написаного а звертайте на "смайлікі". На цій гілці орудує "угруповування антиагітаторів" проти використання конвертаційних депо. Їхня основна мета будь яким способом не допускати появи нових користувачів "каруселів" . Тому їх тексти треба сприймати з точністю до навпаки
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:43
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:45
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:59
Я правильно понимаю, что в Восток ради курса и уменьшения комиссий придется дважды заезжать?
Сначала открыть текущий за 100 грн, карту
и потом уже после СЭПа заезжать оформлять депо?
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:00
математики на финанс форуме
хлопци, вам же пан Федорив в Дие, где лампочки менять, нарисовал схему:
вот 3+2 мы и оберем
доход считается по формуле
В МЕСЯЦ = $587 * (n/n+2),
где n меняется в диапазоне [1:3] и равно количеству месяцев с вложениями
очевидно, что своего максимума ежемесячный доход достигает после третьго вложения и варьируется в диапазоне от $587/3 до $587*(3/5)
или от $195 до $352
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:05
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:14
в прямом
докрутили газ, что он оборзел,
За этот месяц это уже 2-й банк поднимает комиссию после глобуса, а наличный курс падает, не за горами похоже очередь за банками из первой половины таблицы
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:27
cohan Колєга. Гешефт з лампочкАми зараз тільки для ,,білих,, людей з обласних центрів. До мухосранська доїдуть або кінець лютого або пізніше. Я стояв на Укрпошті за китайською посилкою, то поштарів затрахували тими лампочками. Поки що онли каруселі, ну і вкалувати на роботі.
|