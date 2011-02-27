|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:47
Petro2004 написав:
я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
Ви серйозно вважаєте що на цьому форумі ніхто не знає що якщо вкластися по максимуму кожний місяць, то і дохід можна отримувати кожен місяць по максимуму? Схеми це щось трохи інше
-
angra
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54462
|
|
|5
|25772
|
|
|3
|6608
|
|