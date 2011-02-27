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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 580581582583
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:47

  Petro2004 написав: я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .

Ви серйозно вважаєте що на цьому форумі ніхто не знає що якщо вкластися по максимуму кожний місяць, то і дохід можна отримувати кожен місяць по максимуму? Схеми це щось трохи інше
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:51

  Amethyst написав:
  cohan написав:(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:21

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:

Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

по востоку, есть же карта власний рахунок от сильпо, ее пополнение бесплатное. Разве с нее не могут открыть депо без комиссий?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:31

Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:49

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?

Кращий для стрьому чи для депозиту?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:52

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?

Дивлячись де, якщо в Києві то і сенс і укргаз норм. В КредитДніпро принципово ні, на 4 місяці, хай ідуть за російським кораблем.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Всё зависит от сумм вложения. Если более лимона, то похер курс с разницей в 20 коп., лишь бы не появился финомен и бодайся потом со справками, а так же интересует кто и как из банков отдаёт у.е. А если 100тыс.грн. вложили, то тогда народ задалбавается с курсами у валютчиков и смотрит где в банках какой курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:36

  mustbe написав:
  cohan написав:
  Amethyst написав:Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:

Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0


да, в вузе рассказывали, что sin x / cos x заочники умудряются сокращать до in/co :mrgreen:
или знаменатель делить суммой знаменателей :mrgreen:
cohan
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