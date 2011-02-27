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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:47
Petro2004 написав:
я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .
Ви серйозно вважаєте що на цьому форумі ніхто не знає що якщо вкластися по максимуму кожний місяць, то і дохід можна отримувати кожен місяць по максимуму? Схеми це щось трохи інше
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angra
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:21
cohan написав: Amethyst написав: cohan написав:
(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3
ага,
видел этот прикол про 1 ли 4
Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0
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mustbe
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:26
по востоку, есть же карта власний рахунок от сильпо, ее пополнение бесплатное. Разве с нее не могут открыть депо без комиссий?
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kuzmich
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:31
Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
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alex lem
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:49
alex lem написав:
Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Кращий для стрьому чи для депозиту?
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Investor_K
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Додано: Чет 02 лют, 2023 18:52
alex lem написав:
Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Дивлячись де, якщо в Києві то і сенс і укргаз норм. В КредитДніпро принципово ні, на 4 місяці, хай ідуть за російським кораблем.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07
alex lem написав:
Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Всё зависит от сумм вложения. Если более лимона, то похер курс с разницей в 20 коп., лишь бы не появился финомен и бодайся потом со справками, а так же интересует кто и как из банков отдаёт у.е. А если 100тыс.грн. вложили, то тогда народ задалбавается с курсами у валютчиков и смотрит где в банках какой курс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:36
mustbe написав:
Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0
да, в вузе рассказывали, что sin x / cos x заочники умудряются сокращать до in/co
или знаменатель делить суммой знаменателей
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cohan
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