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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:47

  Petro2004 написав: я і так розказав вам схему, яку міг і не розказувати. .

Ви серйозно вважаєте що на цьому форумі ніхто не знає що якщо вкластися по максимуму кожний місяць, то і дохід можна отримувати кожен місяць по максимуму? Схеми це щось трохи інше
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:51

  Amethyst написав:
  cohan написав:(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:21

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:(n/n+2),
Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:

Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

по востоку, есть же карта власний рахунок от сильпо, ее пополнение бесплатное. Разве с нее не могут открыть депо без комиссий?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:31

Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:49

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?

Кращий для стрьому чи для депозиту?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:52

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?

Дивлячись де, якщо в Києві то і сенс і укргаз норм. В КредитДніпро принципово ні, на 4 місяці, хай ідуть за російським кораблем.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07

  alex lem написав:Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Всё зависит от сумм вложения. Если более лимона, то похер курс с разницей в 20 коп., лишь бы не появился финомен и бодайся потом со справками, а так же интересует кто и как из банков отдаёт у.е. А если 100тыс.грн. вложили, то тогда народ задалбавается с курсами у валютчиков и смотрит где в банках какой курс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:36

  mustbe написав:
  cohan написав:
  Amethyst написав:Пан математик, обращаю ваше внимание, шо n/n+2...=3 :mrgreen:


ага, :mrgreen: видел этот прикол про 1 ли 4 :mrgreen:

Никаких приколов:
n/n+2 ≡ 3, ∀ n≠0


да, в вузе рассказывали, что sin x / cos x заочники умудряются сокращать до in/co :mrgreen:
или знаменатель делить суммой знаменателей :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01

  Игорь Алексеевич написав:МТБ - если не был их клиентом, то можно всё в онлайн открыть или надо всё же вначале в отделение прийти и открыть карточный или текущ. счета?
Если через отделение, то какую карту лучше сделать там под дело?

В онлайне начальная регистрация точно не вариант - для входа в приложение нужна уже выданная карта банка. И хорошее настроение их регистрирующего сервиса и мобильного оператора. А какие карты делать в отделении - это с февраля полный мрак. Раньше они под депозит сами открывали две карты, с которых всё бесплатно, причём депозит открывался сразу, а за картами нужно было приходить через две недели. Соответственно, только через две недели можно было что-то делать в приложении. Или гривневую мгновенного выпуска, но с неё обнал платный и ХЗ, как депо. Теперь депо только в приложении и с картами полный туман, в особенности с валютной. Все валютные, которые можно оформить в приложении (да и перечисленные на сайте банка), с платным обналом. А если пластик, то и платные сами по себе. В отделении они ещё сами не знают как оформлять так, чтобы потом выдать без 1% комиса. Если комис не пугает, тогда без проблем: Картка для власних потреб «CLASSIC». А вот КДВ, похоже, только через предварительный чисто валютный депо.
moveton
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