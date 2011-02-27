Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01

Игорь Алексеевич написав: МТБ - если не был их клиентом, то можно всё в онлайн открыть или надо всё же вначале в отделение прийти и открыть карточный или текущ. счета?

Если через отделение, то какую карту лучше сделать там под дело? МТБ - если не был их клиентом, то можно всё в онлайн открыть или надо всё же вначале в отделение прийти и открыть карточный или текущ. счета?Если через отделение, то какую карту лучше сделать там под дело?

В онлайне начальная регистрация точно не вариант - для входа в приложение нужна уже выданная карта банка. И хорошее настроение их регистрирующего сервиса и мобильного оператора. А какие карты делать в отделении - это с февраля полный мрак. Раньше они под депозит сами открывали две карты, с которых всё бесплатно, причём депозит открывался сразу, а за картами нужно было приходить через две недели. Соответственно, только через две недели можно было что-то делать в приложении. Или гривневую мгновенного выпуска, но с неё обнал платный и ХЗ, как депо. Теперь депо только в приложении и с картами полный туман, в особенности с валютной. Все валютные, которые можно оформить в приложении (да и перечисленные на сайте банка), с платным обналом. А если пластик, то и платные сами по себе. В отделении они ещё сами не знают как оформлять так, чтобы потом выдать без 1% комиса. Если комис не пугает, тогда без проблем:. А вот КДВ, похоже, только через предварительный чисто валютный депо.