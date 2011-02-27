Ви серйозно вважаєте що на цьому форумі ніхто не знає що якщо вкластися по максимуму кожний місяць, то і дохід можна отримувати кожен місяць по максимуму? Схеми це щось трохи інше
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Додано: Чет 02 лют, 2023 17:47
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:51
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:21
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
по востоку, есть же карта власний рахунок от сильпо, ее пополнение бесплатное. Разве с нее не могут открыть депо без комиссий?
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:31
Колєги з трьох стрьомних вар'янтів який краще:
КредитДніпро по 37,3 на 4 місці
Сенс по 37,4 на 3,5 місяці
Укргаз по 37,69 на 3 місяці ?
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:49
Додано: Чет 02 лют, 2023 18:52
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:07
Всё зависит от сумм вложения. Если более лимона, то похер курс с разницей в 20 коп., лишь бы не появился финомен и бодайся потом со справками, а так же интересует кто и как из банков отдаёт у.е. А если 100тыс.грн. вложили, то тогда народ задалбавается с курсами у валютчиков и смотрит где в банках какой курс.
Додано: Чет 02 лют, 2023 19:36
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:01
В онлайне начальная регистрация точно не вариант - для входа в приложение нужна уже выданная карта банка. И хорошее настроение их регистрирующего сервиса и мобильного оператора. А какие карты делать в отделении - это с февраля полный мрак. Раньше они под депозит сами открывали две карты, с которых всё бесплатно, причём депозит открывался сразу, а за картами нужно было приходить через две недели. Соответственно, только через две недели можно было что-то делать в приложении. Или гривневую мгновенного выпуска, но с неё обнал платный и ХЗ, как депо. Теперь депо только в приложении и с картами полный туман, в особенности с валютной. Все валютные, которые можно оформить в приложении (да и перечисленные на сайте банка), с платным обналом. А если пластик, то и платные сами по себе. В отделении они ещё сами не знают как оформлять так, чтобы потом выдать без 1% комиса. Если комис не пугает, тогда без проблем:
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