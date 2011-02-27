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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14

mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:38

Все кто ответил мне по банку МТБ - спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:59

Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться :mrgreen: Началась охота на КЛЮБ :evil:
Долар по 4 грн
 
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