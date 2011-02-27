mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14
mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:59
Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться Началась охота на КЛЮБ
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