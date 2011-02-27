mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14
mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11
Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:59
Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться Началась охота на КЛЮБ
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Сегодня открывал в Укрбудинвесте депозит, процентная ставка - 0,6% (в таблице -1,1%), если возможно, то подправьте.
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:53
Куре в отделении нужно подправить, что до конца февраля всё ещё действует акция +0.5% от базовой ставки. Но это ей нужно напрягаться и внутреннюю заявку оформлять. Мне вчера открыли по 1.1%. Не думаю, что сегодня что-то изменилось.
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:14
Ох і тупі курки в сільпо на чернігівській. Не розрізрізняють номер рахунку і номер карти. Як вони працюють?? Крім зп карток нічого не вміють. Каже: ви є нашим клієнтом? Кажу бвр є - ні, а нашим клієнтом? Ви є у нас в базі, у вас був якийсь договір.
Таку єресь несуть. Прийдеться робити пробний платіж і дивитися що вийде. Чи вони здесь несуть, чи будуть косяки.
До 10 ранку треба зявитись
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:24
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:33
па 37,37 можно и в более приличных банках каруселить.
от жиру бесятся.
посмотрим как через пару недель будут отползать взад на 37
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:48
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:51
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