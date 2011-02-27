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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 582583584585586>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:14

mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:38

Все кто ответил мне по банку МТБ - спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:59

Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться :mrgreen: Началась охота на КЛЮБ :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Сегодня открывал в Укрбудинвесте депозит, процентная ставка - 0,6% (в таблице -1,1%), если возможно, то подправьте.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:53

  акет написав:Сегодня открывал в Укрбудинвесте депозит, процентная ставка - 0,6% (в таблице -1,1%), если возможно, то подправьте.

Куре в отделении нужно подправить, что до конца февраля всё ещё действует акция +0.5% от базовой ставки. Но это ей нужно напрягаться и внутреннюю заявку оформлять. Мне вчера открыли по 1.1%. Не думаю, что сегодня что-то изменилось.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:14

Ох і тупі курки в сільпо на чернігівській. Не розрізрізняють номер рахунку і номер карти. Як вони працюють?? Крім зп карток нічого не вміють. Каже: ви є нашим клієнтом? Кажу бвр є - ні, а нашим клієнтом? Ви є у нас в базі, у вас був якийсь договір.
Таку єресь несуть. Прийдеться робити пробний платіж і дивитися що вийде. Чи вони здесь несуть, чи будуть косяки.
До 10 ранку треба зявитись
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:24

  Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Так же на 2707 продают?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:33

  Evgeny написав:mustbe
Сегодня открывал депо в Альт банке.
Курс сегодня уже 37,00 +0,3% комиссия, итого 37,11

Менеджер предупредил что с 6 числа комиссия будет 1% , это значит курс станет 37,37

па 37,37 можно и в более приличных банках каруселить.
от жиру бесятся.
посмотрим как через пару недель будут отползать взад на 37
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:48

  alex lem написав:
  Investor_K написав:
  Ромасик написав:Эх, пришлось по 4015 сдаваться
Апд, ой оказывается я еще хорошо сдался ⚡
Якщо тенденція не зміниться - треба переходити на короткотермінові гривневі депозити.
Колєга ви правильно все думаєте. Всі на гривневі депо.

Конвертдепо Апаснааа.
:shock: всмысле?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:51

  deneg net написав: можно и в более приличных банках каруселить.
от жиру бесятся.
посмотрим как через пару недель будут отползать взад на 37
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз :evil:
flysoulfly
 
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