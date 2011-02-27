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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586>
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:56

  Frez написав:J 5% отдать державе
шо, уже началось? "...наливают и отпускают"© ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:58

  flysoulfly написав:а Аккорд после осеннего покращяння не отполз :evil:

Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:05

  Долар по 4 грн написав:Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться :mrgreen: Началась охота на КЛЮБ :evil:

если смотреть на Клуб как один из способов связать лишнюю гривну в экономике, то чтобы этот механизм работал максимально эффективно НБУ нужно разделить маржу между банками и карусельщиками, что скорее всего и будет постепенно происходить
flex123
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:12

Один день отползли и уже ар..иствичи вылезли с прогнозами))
Как отползли, так и поднимемся. Даже при курсе 40 и то выгодней, чем в грн. держать. 185 баксов срубить можно за 3мес., это что мало??? А у кого суммы нормальные и не дрефит, то можно и нормально иметь.
Кстати курс был уже 40 и что??? В клуб ещё больше народу пришло :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 02 лют, 2023 23:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:12

  kuzmich написав:Укргаз поднял курс доллара.
02.02 09:30 Изменился курс банка УкрГаз с 37.3000 на 37.5000 грн/$ . Разница: +0.2000

а вот это вообще обидно...
шо ж никто хотя б днем 1го не маякнул? не говоря уже про 31го... :(
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 02 лют, 2023 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:17

  flysoulfly написав:шо ж никто хотя б днем 1го не маякнул? не говоря уже про 31го... :(

А что, есть традиция о покращеннях предупреждать, а не наоборот? :wink: Потому и ломимся сразу первого числа, пока не успели, как тот же Изя. Правда, как контрмера, неожиданное покращення уже может быть сразу с первого и поэтому заодно и сервисы банка не очень работать.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:18

Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:24

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а Аккорд после осеннего покращяння не отполз :evil:

Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.

та вони схоже вклалися в рекламу-макулатуру , де 37,44 надрукували ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:27

  moveton написав:
  flysoulfly написав:а Аккорд после осеннего покращяння не отполз :evil:
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
из Лидеров Движения - в тухловатую середину... Отползз не засчитан.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:47

  Игорь Алексеевич написав:Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..

Ещё ж поди достань... У меня такой подушкой "надёжный" Приват работал. Теперь знаю, что у него, кроме дневного лимита на заказ в $2400, есть ещё в миллион грн на 30 дней (хоть календарных, а не рабочих). Т.е., если ходить за кусочками по $2400, как на работу, исчерпываемый чуть больше, чем за две недели. А потом две недели курить бамбук. В принципе, слегка поднимаемый, но не охотно.
moveton
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