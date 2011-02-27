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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:56
Frez написав:J
5% отдать державе
шо, уже началось? "...наливают и отпускают"© ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:58
flysoulfly написав:
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
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moveton
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:05
Долар по 4 грн написав:Evgeny
Почувствовали барыги что тоже пора наживаться
Началась охота на КЛЮБ
если смотреть на Клуб как один из способов связать лишнюю гривну в экономике, то чтобы этот механизм работал максимально эффективно НБУ нужно разделить маржу между банками и карусельщиками, что скорее всего и будет постепенно происходить
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:12
Один день отползли и уже ар..иствичи вылезли с прогнозами))
Как отползли, так и поднимемся. Даже при курсе 40 и то выгодней, чем в грн. держать. 185 баксов срубить можно за 3мес., это что мало??? А у кого суммы нормальные и не дрефит, то можно и нормально иметь.
Кстати курс был уже 40 и что??? В клуб ещё больше народу пришло
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 02 лют, 2023 23:15, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:12
kuzmich написав:
Укргаз поднял курс доллара.
02.02 09:30 Изменился курс банка УкрГаз с 37.3000 на 37.5000 грн/$ . Разница: +0.2000
а вот это вообще обидно...
шо ж никто хотя б днем 1го не маякнул? не говоря уже про 31го...
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Чет 02 лют, 2023 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:17
flysoulfly написав:
шо ж никто хотя б днем 1го не маякнул? не говоря уже про 31го...
А что, есть традиция о покращеннях предупреждать, а не наоборот?
Потому и ломимся сразу первого числа, пока не успели, как тот же Изя. Правда, как контрмера, неожиданное покращення уже может быть сразу с первого и поэтому заодно и сервисы банка не очень работать.
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moveton
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:18
Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:24
moveton написав: flysoulfly написав:
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
та вони схоже вклалися в рекламу-макулатуру , де 37,44 надрукували ))
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:27
moveton написав: flysoulfly написав:
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
из Лидеров Движения - в тухловатую середину... Отползз не засчитан.
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Додано: Чет 02 лют, 2023 23:47
Игорь Алексеевич написав:
Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..
Ещё ж поди достань... У меня такой подушкой "надёжный" Приват работал. Теперь знаю, что у него, кроме дневного лимита на заказ в $2400, есть ещё в миллион грн на 30 дней (хоть календарных, а не рабочих). Т.е., если ходить за кусочками по $2400, как на работу, исчерпываемый чуть больше, чем за две недели. А потом две недели курить бамбук. В принципе, слегка поднимаемый, но не охотно.
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