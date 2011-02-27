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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:50
flysoulfly написав: moveton написав: flysoulfly написав:
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
из Лидеров Движения - в тухловатую середину... Отползз не засчитан.
Думаю, что владельцами Аккорда очень даже засчитан. За плюс гривну, небось, поток клиентов пересох полностью, а так сейчас на копейку дешевле Привата, что уже должно быть значимому количеству народа привлекательно. Даже в Приват, если верить Успiху, толпы ломятся.
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:04
flex123 написав: Долар по 4 грн написав:Evgeny
Почувствовали барыги что тоже пора наживаться
Началась охота на КЛЮБ
если смотреть на Клуб как один из способов связать лишнюю гривну в экономике, то чтобы этот механизм работал максимально эффективно НБУ нужно разделить маржу между банками и карусельщиками, что скорее всего и будет постепенно происходить
Если поровну делить , то как то не по братски . Банк рубит процент , за покупку на межбанке сразу , плюс ещё 3 месяца держит бабки у себя . Хотя бы 30-35 % банку , 65-70% джентельменам удачи .
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