RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:50

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:а Аккорд после осеннего покращяння не отполз :evil:
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
из Лидеров Движения - в тухловатую середину... Отползз не засчитан.

Думаю, что владельцами Аккорда очень даже засчитан. За плюс гривну, небось, поток клиентов пересох полностью, а так сейчас на копейку дешевле Привата, что уже должно быть значимому количеству народа привлекательно. Даже в Приват, если верить Успiху, толпы ломятся.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:04

  flex123 написав:
  Долар по 4 грн написав:Evgeny Почувствовали барыги что тоже пора наживаться :mrgreen: Началась охота на КЛЮБ :evil:

если смотреть на Клуб как один из способов связать лишнюю гривну в экономике, то чтобы этот механизм работал максимально эффективно НБУ нужно разделить маржу между банками и карусельщиками, что скорее всего и будет постепенно происходить

Если поровну делить , то как то не по братски . Банк рубит процент , за покупку на межбанке сразу , плюс ещё 3 месяца держит бабки у себя . Хотя бы 30-35 % банку , 65-70% джентельменам удачи .
Frez
 
Повідомлень: 20
З нами з: 25.12.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 583584585586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54463
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25772
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6610
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6106)
03.02.2023 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.