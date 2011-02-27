|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:50
flysoulfly написав: moveton написав: flysoulfly написав:
а Аккорд после осеннего покращяння не отполз
Он, как раз, частично отполз. Покращення было на гривну. Потом на 50 копеек назад - на золотую (в нашем случае синюю) середину.
из Лидеров Движения - в тухловатую середину... Отползз не засчитан.
Думаю, что владельцами Аккорда очень даже засчитан. За плюс гривну, небось, поток клиентов пересох полностью, а так сейчас на копейку дешевле Привата, что уже должно быть значимому количеству народа привлекательно. Даже в Приват, если верить Успiху, толпы ломятся.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2813
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:04
flex123 написав: Долар по 4 грн написав:Evgeny
Почувствовали барыги что тоже пора наживаться
Началась охота на КЛЮБ
если смотреть на Клуб как один из способов связать лишнюю гривну в экономике, то чтобы этот механизм работал максимально эффективно НБУ нужно разделить маржу между банками и карусельщиками, что скорее всего и будет постепенно происходить
Если поровну делить , то как то не по братски . Банк рубит процент , за покупку на межбанке сразу , плюс ещё 3 месяца держит бабки у себя . Хотя бы 30-35 % банку , 65-70% джентельменам удачи .
-
Frez
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 25.12.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:25
Frez написав:
Если поровну делить , то как то не по братски
Верно. Ведь, по-братски - это хотя бы 80-90% у банка
Как перелицевали (до этого в нём фигурировали, например, русский и болгарин) старый анекдот в 1992 году:
Москвич и киевлянин нашли мешок с деньгами.
«Как поделим? – спрашивает москвич. – По-братски?»
– «Нет, – отвечает киевлянин. – Давай лучше поровну».
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2813
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 03 лют, 2023 05:48
Я думаю, що деполюди ці каруселі будуть памятати ще довго.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8460
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 06:39
Investor_K особливо ті, хто не встигне вчасно зіскочити
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 465
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 07:05
Дюрі-бачі написав:Investor_K
особливо ті, хто не встигне вчасно зіскочити
Треба насолоджуватись життям, поки живеш. Не думати про смерть як закономірний фінал....
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8460
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 07:42
Пропоную таку назву для нашої спільноти. )))
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8460
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 лют, 2023 07:56
flysoulfly написав:
alex lem написав:
. Конвертдепо Апаснааа
.
всмысле?
Заберут и отдадут расписками.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1348 раз.
- Подякували: 797 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54464
|
|
|5
|25773
|
|
|3
|6611
|
|