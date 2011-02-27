Вы знаете, в укркап забирал депо, то поток не пересох. Причем какие-то свои люди несут судя по панибратским отеошениям. Думают, что самые умные
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:00
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:03
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:04
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:06
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Панове, а хто за скільки днів замовляв валюту в А-Банку, і як може краще- через горячу лінію, або наприклад чат?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:14
Залежить від того у яких ви стосунках з відділенням. Наприклад я спочатку спробував через теплу лінію замовити на сьогодні - отримав відповідь - для вашого міста замовити можна лише на вівторок та четвер і більше ніяк. Після цього зателефонував знайомому менеджеру та отримав іншу відповідь - так я скажу касиру щоб на п'ятницю для вас була валюта. Тому дивіться самі що вам краще. Втім я думаю починати можна і з ГЛ а далі вже за обставинами.
А замовляв ч у понеділок тобто за 4 дні
Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:40
Investor_K не згоден. Треба уникати дуже небезпечних речей і залишити їх для адреналінових наркоманів.
Якщо не буде затверджено міжнародну допомогу на 24 рік, то я восени зіскочу з каруселі
Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:28
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:29
Дюрі-бачі Не хорошо это однако!! А как же и в печали , и в радости, и т.д.?
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