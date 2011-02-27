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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:00

  moveton написав:засчитан. За плюс гривну, небось, поток клиентов пересох полностью,

Вы знаете, в укркап забирал депо, то поток не пересох. Причем какие-то свои люди несут судя по панибратским отеошениям. Думают, что самые умные :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:03

  Investor_K написав:Пропоную таку назву для нашої спільноти. )))

Підттримую. А то взагалі не зрозуміло, що за валютні депозити за гривню? І на яому тут кататися?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:04

  Investor_K написав:Я думаю, що деполюди ці каруселі будуть памятати ще довго.

Як і депозити майя/міхи
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:06

  Investor_K написав:Я думаю, що деполюди ці каруселі будуть памятати ще довго.

Дивлячись чим закінчиться цей аттракціон. Запам'ятається або як щедрість від держави в скрутні часи надовго, або назавжди як Павлівська грошова реформа. :wink: Коли отжали ,,не трудові,, доходи. Типа, да.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Панове, а хто за скільки днів замовляв валюту в А-Банку, і як може краще- через горячу лінію, або наприклад чат?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:14

  1finanсier написав:Панове, а хто за скільки днів замовляв валюту в А-Банку, і як може краще- через горячу лінію, або наприклад чат?

Залежить від того у яких ви стосунках з відділенням. Наприклад я спочатку спробував через теплу лінію замовити на сьогодні - отримав відповідь - для вашого міста замовити можна лише на вівторок та четвер і більше ніяк. Після цього зателефонував знайомому менеджеру та отримав іншу відповідь - так я скажу касиру щоб на п'ятницю для вас була валюта. Тому дивіться самі що вам краще. Втім я думаю починати можна і з ГЛ а далі вже за обставинами.
А замовляв ч у понеділок тобто за 4 дні
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 08:40

Investor_K не згоден. Треба уникати дуже небезпечних речей і залишити їх для адреналінових наркоманів.
Якщо не буде затверджено міжнародну допомогу на 24 рік, то я восени зіскочу з каруселі
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть як альянс на віддачу? І взагалі як він клієнтоорієнтований чи як?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 09:29

Дюрі-бачі Не хорошо это однако!! А как же и в печали , и в радости, и т.д.? :shock: :D
Долар по 4 грн
 
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