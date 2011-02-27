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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 585586587588
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:06

  Игорь Алексеевич написав:Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..


контрабандисты играют на все :mrgreen:
у вас есть предел риска? :roll:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:12

  Goodman написав:
  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки


к чему это?

вопрос даже не курсе,
а какой процент собственных денег ИА запускает в карусель
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:34

  prodigy написав:
  Goodman написав:
  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки


к чему это?

при курсе 40,05 баксы перекашиваются в матрасе
и их оттуда невозможно вытрусить
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:40

Добавил чекбокс "Скрыть колонку Примечание".
Может быть полезно для телефончиков
mustbe
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