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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:06
Игорь Алексеевич написав:
Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..
контрабандисты играют на все
у вас есть предел риска?
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prodigy
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:08
prodigy написав:
у вас есть предел риска?
калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки
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Goodman
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:12
Goodman написав: prodigy написав:
у вас есть предел риска?
калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки
к чему это?
вопрос даже не курсе,
а какой процент собственных денег ИА запускает в карусель
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prodigy
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:34
prodigy написав: Goodman написав: prodigy написав:
у вас есть предел риска?
калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки
к чему это?
при курсе 40,05 баксы перекашиваются в матрасе
и их оттуда невозможно вытрусить
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:40
Добавил чекбокс "Скрыть колонку Примечание".
Может быть полезно для телефончиков
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mustbe
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