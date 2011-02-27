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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 586587588589>
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:06

  Игорь Алексеевич написав:Скоро многие поднимут ставочки - это вполне нормально. Значит больше достаём из подушек баксиков и через обменник в банк. Если хотим иметь больше, то и сумму надо увеличивать. На это всё и рассчитано..


контрабандисты играют на все :mrgreen:
у вас есть предел риска? :roll:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:12

  Goodman написав:
  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки


к чему это?

вопрос даже не курсе,
а какой процент собственных денег ИА запускает в карусель
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:34

  prodigy написав:
  Goodman написав:
  prodigy написав:у вас есть предел риска?

калькулятор в помощь,
било 40,40
стало 40,05
бакси не хотят виходить из постельки


к чему это?

при курсе 40,05 баксы перекашиваются в матрасе
и их оттуда невозможно вытрусить
J
 
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Добавил чекбокс "Скрыть колонку Примечание".
Может быть полезно для телефончиков
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:03

  Investor_K написав:Я думаю, що деполюди ці каруселі будуть памятати ще довго.

Ну як сказати. Тих кидків було вже стільки що і не запам'ятаєш всі. Перший був совєтскій Ощадбанк. Але для мене найпам'ятнішим було коли в 199якомусь році отримавши зарплату, я незаходячи до дому зразу відніс її всю в міжнародний дім Селенга. До цього часу зберігаю їх бумажку де написано 1 200 000 карбованців під 22% Щомісячно. Ось така була тяга в молоді роки стати багатим. А зараз ентузіазм вже не той. Занесеш нещасні 200 тис під жалюгідні 8% і трусишся, а якими бумажками віддадуть. Тьфу ти, скукота
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:03

  Ромасик написав:
  moveton написав:засчитан. За плюс гривну, небось, поток клиентов пересох полностью,

Вы знаете, в укркап забирал депо, то поток не пересох. Причем какие-то свои люди несут судя по панибратским отеошениям. Думают, что самые умные :D

Может потому и несут, что типа хорошие знакомые и немного денег отдать банку не жалко? А так Укркап: 37.575 (или 37.50 плюс "незначительный комис", который не все люди посчитают), что чуть дороже Привата и ещё туда-сюда. Аккорд до отката: 37.94. С такой жлобской ставкой только совсем уж свои должны остаться, но вряд ли их много.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Аккорд повысил? От барыги, только пайку собирался им занести)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:18

Shummi несiть спокiйно - то панство згадувало як Аккорд ще восени спочатку повисив до 37,9399 (26 вересня) а потiм через майже мiсяць понизив до 37,4399. З того часу змiн не було
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:59

  Shummi написав:Аккорд повысил? От барыги, только пайку собирался им занести)))

У них в вікнах бАмажки ,,па37,44,, Не очкуйте, поки атракція працює. Сидять, скучають у банці.
Оббігав у кедах по місцях ,,бойової слави,, позаказував на ту неділю. Ніщо так не надихає на допомогу клієнту, як обіцянка перевкласти депо. Це вам не бездушна тєлєга, чи дзвінок тупій підтримці з заказом. Подивимось як воно фсьо буде насправді.
Прийом доляра вже 40,гм. Продаж 40,18. Далі буде. :cry:
,,Что делать?,,@Чернишевський
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 03 лют, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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