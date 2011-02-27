контрабандисты играют на все
у вас есть предел риска?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:06
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:12
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:34
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:40
Добавил чекбокс "Скрыть колонку Примечание".
Может быть полезно для телефончиков
Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:03
Ну як сказати. Тих кидків було вже стільки що і не запам'ятаєш всі. Перший був совєтскій Ощадбанк. Але для мене найпам'ятнішим було коли в 199якомусь році отримавши зарплату, я незаходячи до дому зразу відніс її всю в міжнародний дім Селенга. До цього часу зберігаю їх бумажку де написано 1 200 000 карбованців під 22% Щомісячно. Ось така була тяга в молоді роки стати багатим. А зараз ентузіазм вже не той. Занесеш нещасні 200 тис під жалюгідні 8% і трусишся, а якими бумажками віддадуть. Тьфу ти, скукота
Додано: П'ят 03 лют, 2023 11:03
Может потому и несут, что типа хорошие знакомые и немного денег отдать банку не жалко? А так Укркап: 37.575 (или 37.50 плюс "незначительный комис", который не все люди посчитают), что чуть дороже Привата и ещё туда-сюда. Аккорд до отката: 37.94. С такой жлобской ставкой только совсем уж свои должны остаться, но вряд ли их много.
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Аккорд повысил? От барыги, только пайку собирался им занести)))
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:18
Shummi несiть спокiйно - то панство згадувало як Аккорд ще восени спочатку повисив до 37,9399 (26 вересня) а потiм через майже мiсяць понизив до 37,4399. З того часу змiн не було
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:59
У них в вікнах бАмажки ,,па37,44,, Не очкуйте, поки атракція працює. Сидять, скучають у банці.
Оббігав у кедах по місцях ,,бойової слави,, позаказував на ту неділю. Ніщо так не надихає на допомогу клієнту, як обіцянка перевкласти депо. Це вам не бездушна тєлєга, чи дзвінок тупій підтримці з заказом. Подивимось як воно фсьо буде насправді.
Прийом доляра вже 40,гм. Продаж 40,18. Далі буде.
,,Что делать?,,@Чернишевський
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 03 лют, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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